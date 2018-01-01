Футболіст із Волині гратиме за збірну Польщі

Тараса Романчука, який відмовився від українського паспорта, викликали до збірної Польщі.



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Півзахисник польського клубу «Ягелонія» Тарас Романчук раніше отримав польське громадянство і вже показав свій польський паспорт.



Головний тренер національної команди Польщі Адам Навалка скористався можливістю і викликав гравця в свою команду.



Відзначимо, що футболіст виступає в складі Ягеллонії з 2014 року і має на рахунку 12 голів в 94 матчах.



Романчук переїхав до Польщі в 2014 році, а в 2016-му його визнали найкращим опорним півзахисником Екстракласи, хоча ще п’ять років тому він виступав на обласному рівні за команду рідного міста «Ковель».



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