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Аварія в Луцьку: на переході зіткнулися маршрутка і легковик

Аварія в Луцьку: на переході зіткнулися маршрутка і легковик
Водій маршрутного таксі не розрахував гальмівний шлях, в результаті чого на пішохідному переході у Луцьку протаранив легковика.

Про це повідомив луцький рекламіст Павло Цапюк, - пишуть Волинські новини.

Аварія трапилась вечірньої пори на вулиці Богдана Хмельницького. Зі слів очевидця, причиною аварії стало слизьке дорожнє покриття.

«Перші години негоди, а на вулицях я вже побачив зо 5 ДТП! Зокрема і цю, що на фото: маршрутка на переході дуже жорстко догнала іншу автівку, не розрахувавши гальмівний шлях», - повідомив Цапюк.

Аварія в Луцьку: на переході зіткнулися маршрутка і легковик

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Теги: ДТП, Луцьк
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