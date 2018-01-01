Аварія в Луцьку: на переході зіткнулися маршрутка і легковик
Сьогодні, 21:28
Водій маршрутного таксі не розрахував гальмівний шлях, в результаті чого на пішохідному переході у Луцьку протаранив легковика.
Про це повідомив луцький рекламіст Павло Цапюк, - пишуть Волинські новини.
Аварія трапилась вечірньої пори на вулиці Богдана Хмельницького. Зі слів очевидця, причиною аварії стало слизьке дорожнє покриття.
«Перші години негоди, а на вулицях я вже побачив зо 5 ДТП! Зокрема і цю, що на фото: маршрутка на переході дуже жорстко догнала іншу автівку, не розрахувавши гальмівний шлях», - повідомив Цапюк.
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Про це повідомив луцький рекламіст Павло Цапюк, - пишуть Волинські новини.
Аварія трапилась вечірньої пори на вулиці Богдана Хмельницького. Зі слів очевидця, причиною аварії стало слизьке дорожнє покриття.
«Перші години негоди, а на вулицях я вже побачив зо 5 ДТП! Зокрема і цю, що на фото: маршрутка на переході дуже жорстко догнала іншу автівку, не розрахувавши гальмівний шлях», - повідомив Цапюк.
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