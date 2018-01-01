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У луцькому суді заперечують затримання суддів на хабарі

У луцькому суді заперечують затримання суддів на хабарі
У Луцькому міськрайонному суді запевняють, що суддів не затримували під час одержання хабара.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду.

У міськрайонному суді підтвердили, що дійсно 15 березня приміщенні суду на вулиці Конякіна в Луцьку проводилися слідчі дії.

Водночас у суді підкреслили, що суддів під час одержання хабара не затримували.

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Теги: Луцьк, суд
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