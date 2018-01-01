У луцькому суді заперечують затримання суддів на хабарі





Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду.



У міськрайонному суді підтвердили, що дійсно 15 березня приміщенні суду на вулиці Конякіна в Луцьку проводилися слідчі дії.



Водночас у суді підкреслили, що суддів під час одержання хабара не затримували.



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