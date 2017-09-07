Нагородили волинського капелана

Михайло Бучак нагороджений орденом Великомученика Юрія Переможця та нагрудним знаком начальника Генерального штабу.



Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії.



Військові священики Волинської єпархії взяли участь у загальноцерковному з’їзді капеланів у Дніпрі. Волинська делегація із 23 душпастирів була найчисельнішою, а їхню діяльність визнано однією з найкращих.



У рамках заходу панотцям вручено відзнаки. Зокрема, орден Великомученика Юрія Переможця та нагрудний знак начальника Генерального штабу отримав головний військовий капелан Волинської єпархії протоієрей Михайло Бучак.





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