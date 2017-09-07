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Нагородили волинського капелана

Нагородили волинського капелана
Волинський капелан протоієрей Михайло Бучак нагороджений орденом Великомученика Юрія Переможця та нагрудним знаком начальника Генерального штабу.

Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії.

Військові священики Волинської єпархії взяли участь у загальноцерковному з’їзді капеланів у Дніпрі. Волинська делегація із 23 душпастирів була найчисельнішою, а їхню діяльність визнано однією з найкращих.

У рамках заходу панотцям вручено відзнаки. Зокрема, орден Великомученика Юрія Переможця та нагрудний знак начальника Генерального штабу отримав головний військовий капелан Волинської єпархії протоієрей Михайло Бучак.

Нагородили волинського капелана
Нагородили волинського капелана
Нагородили волинського капелана

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Теги: капелан
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