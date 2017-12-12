Негода знеструмила села під Луцьком
Сьогодні, 00:39
Через сніг та хуртовини у Луцьку районі сталось кілька аварій на елетромережі. Наразі без світла залишаються села Радомишль, Суховоля та Мстишин.
Про це розповів директор з технічних питань «Волиньобленерго» Володимир Перчук, - пише «Волинь24».
В обленерго повідомляють, що через негоду у Луцькому районі – велика кількість аварій на електромережі.
Зокрема, без світла залишаються села Радомишль, Суховоля та Мстишин.
Наразі постачання електроенергії вдалось відновити у Боратині, Новоставі та Голишеві.
«Але при такій погоді давати якісь гарантії щодо того, чи електропостачання знову не буде припинено, я не можу», - зауважив Володимир Перчук.
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Про це розповів директор з технічних питань «Волиньобленерго» Володимир Перчук, - пише «Волинь24».
В обленерго повідомляють, що через негоду у Луцькому районі – велика кількість аварій на електромережі.
Зокрема, без світла залишаються села Радомишль, Суховоля та Мстишин.
Наразі постачання електроенергії вдалось відновити у Боратині, Новоставі та Голишеві.
«Але при такій погоді давати якісь гарантії щодо того, чи електропостачання знову не буде припинено, я не можу», - зауважив Володимир Перчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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