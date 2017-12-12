Негода знеструмила села під Луцьком





Про це розповів директор з технічних питань «Волиньобленерго» Володимир Перчук, - пише «



В обленерго повідомляють, що через негоду у Луцькому районі – велика кількість аварій на електромережі.



Зокрема, без світла залишаються села Радомишль, Суховоля та Мстишин.



Наразі постачання електроенергії вдалось відновити у Боратині, Новоставі та Голишеві.



«Але при такій погоді давати якісь гарантії щодо того, чи електропостачання знову не буде припинено, я не можу», - зауважив Володимир Перчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через сніг та хуртовини у Луцьку районі сталось кілька аварій на елетромережі. Наразі без світла залишаються села Радомишль, Суховоля та Мстишин.Про це розповів директор з технічних питань «Волиньобленерго», - пише « Волинь24 ».В обленерго повідомляють, що через негоду у Луцькому районі – велика кількість аварій на електромережі.Зокрема, без світла залишаються села Радомишль, Суховоля та Мстишин.Наразі постачання електроенергії вдалось відновити у Боратині, Новоставі та Голишеві.«Але при такій погоді давати якісь гарантії щодо того, чи електропостачання знову не буде припинено, я не можу», - зауважив Володимир Перчук.

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