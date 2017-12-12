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Негода знеструмила села під Луцьком

Негода знеструмила села під Луцьком
Через сніг та хуртовини у Луцьку районі сталось кілька аварій на елетромережі. Наразі без світла залишаються села Радомишль, Суховоля та Мстишин.

Про це розповів директор з технічних питань «Волиньобленерго» Володимир Перчук, - пише «Волинь24».

В обленерго повідомляють, що через негоду у Луцькому районі – велика кількість аварій на електромережі.

Зокрема, без світла залишаються села Радомишль, Суховоля та Мстишин.

Наразі постачання електроенергії вдалось відновити у Боратині, Новоставі та Голишеві.

«Але при такій погоді давати якісь гарантії щодо того, чи електропостачання знову не буде припинено, я не можу», - зауважив Володимир Перчук.

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Теги: світло, Луцьк
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