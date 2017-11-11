Водій «підрізав» луцького активіста, який «здав» його поліції
16 березень, 22:46
У Луцьку водій автомобіля «підрізав» на вулиці Лазо машину активіста Сергія Рижкова, який перед тим повідомив про порушення ним правил дорожнього руху.
Про це Рижков написав у Facebook.
За словами Рижкова, у Луцьку водій порушив правила дорожнього руху: «Дві сплошні і два червоних світлофора... 102 від мене водію, в подарунок місту в вигляді штрафу бонус. Визнав. Склали.Я поїхав далі...»
Однак через 10 хвилин цей водій на вулиці Лазо наздогнав і підрізав машину Рижкова.
«Я вилетів на бордюру. Відкриває вікно .... вобщем я ган..н і під...с. Патрульна поліція Волинської області, а Вас так часто «хвалять»?Так і живем. А президент да, винен...Р.S. «Шановний» водій Кантерук ...ну це, буде другий протокол на вас...аварійна ситуація», - написав Рижков.
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Про це Рижков написав у Facebook.
За словами Рижкова, у Луцьку водій порушив правила дорожнього руху: «Дві сплошні і два червоних світлофора... 102 від мене водію, в подарунок місту в вигляді штрафу бонус. Визнав. Склали.Я поїхав далі...»
Однак через 10 хвилин цей водій на вулиці Лазо наздогнав і підрізав машину Рижкова.
«Я вилетів на бордюру. Відкриває вікно .... вобщем я ган..н і під...с. Патрульна поліція Волинської області, а Вас так часто «хвалять»?Так і живем. А президент да, винен...Р.S. «Шановний» водій Кантерук ...ну це, буде другий протокол на вас...аварійна ситуація», - написав Рижков.
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Ps:як ще таких земля носить