вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Водій «підрізав» луцького активіста, який «здав» його поліції

Водій «підрізав» луцького активіста, який «здав» його поліції
У Луцьку водій автомобіля «підрізав» на вулиці Лазо машину активіста Сергія Рижкова, який перед тим повідомив про порушення ним правил дорожнього руху.

Про це Рижков написав у Facebook.

За словами Рижкова, у Луцьку водій порушив правила дорожнього руху: «Дві сплошні і два червоних світлофора... 102 від мене водію, в подарунок місту в вигляді штрафу бонус. Визнав. Склали.Я поїхав далі...»

Однак через 10 хвилин цей водій на вулиці Лазо наздогнав і підрізав машину Рижкова.

«Я вилетів на бордюру. Відкриває вікно .... вобщем я ган..н і під...с. Патрульна поліція Волинської області, а Вас так часто «хвалять»?Так і живем. А президент да, винен...Р.S. «Шановний» водій Кантерук ...ну це, буде другий протокол на вас...аварійна ситуація», - написав Рижков.

Водій «підрізав» луцького активіста, який «здав» його поліції

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: водій, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Так і тому гнійному Рижкову треба
Ps:як ще таких земля носить
Відповісти
Вибір редактора
Луцького депутата впіймали на брехні. Казав, що на кордоні, а застали в барі. ВІДЕО
Розповіли, скільки грошей «витягне» з лучан новий тариф на проїзд
Поліщук постійно бреше лучанам, – експерт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Центральні вулиці Луцька – нерозчищені від снігу
16 березень, 23:22
Через негоду на Волині КАМАЗ зім’яв буса: 2 людини в лікарні
16 березень, 22:54
Водій «підрізав» луцького активіста, який «здав» його поліції
16 березень, 22:46
Підлеглі Луценка «трусять» «Нову пошту»
16 березень, 22:14
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 17 і 18 березня
16 березень, 21:58
Схожі новини
Люди спіймали «п’янючого пана», який «розсікав» Луцьком Люди спіймали «п’янючого пана», який «розсікав» Луцьком
18 січень, 21:29
Водій зупинив машину посеред дороги в Луцьку, щоб поспати Водій зупинив машину посеред дороги в Луцьку, щоб поспати
11 листопад, 2017, 02:14
Розшукали водія, що спричинив у Луцьку аварію і втік Розшукали водія, що спричинив у Луцьку аварію і втік
09 листопад, 2017, 15:36
Патрульні спіймали «злісного» любителя їзди без прав Патрульні спіймали «злісного» любителя їзди без прав
26 травень, 2017, 19:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
17 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
Прокурор Волині отримав півмільйона зарплати
16 березень, 18:18
 1
Підняття тарифів на розміщення зовнішньої реклами: наповнення міської казни чи вбивство рекламного бізнесу? НАЖИВО
16 березень, 17:25
 1
Центральну вулицю Луцька затоплює нечистотами. ФОТО
16 березень, 09:44
 1
У Львові прооперували волинського атовця
16 березень, 08:00
 1
Медіа
відео
1/8