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Друга постраждала у смертельній аварії в Луцьку – у важкому стані

Друга постраждала у смертельній аварії в Луцьку – у важкому стані
Друга жінка похилого віку, яка постраждала у смертельній ДТП у Луцьку, перебуває в реанімації у важкому стані.

Про це повідомляє 12 канал.

Нагадаємо, двоє жінок переходили дорогу на перехресті вулиць Карпенка-Карого та Чорновола у невстановленому місці. Водій автомобіля Renault не впорався з керуванням – і 70-річна порушниця правил дорожнього руху померла на місці, а її 64-річну колегу госпіталізували. Її стан зараз викликає тривогу.

Лікар Олександр Бойко розповів: «Стан її був важкий. Вона була госпіталізована у відділення реанімації. На даний час вона перебуває в реанімації, стан залишається важким. Попередній діагноз – це політравма».

За словами очевидців, жінки порушили правила дорожнього руху за 20 метрів від освітленого та добре об лаштованого переходу.



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Теги: ДТП, Луцьк
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