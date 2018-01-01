Друга постраждала у смертельній аварії в Луцьку – у важкому стані
Сьогодні, 00:15
Друга жінка похилого віку, яка постраждала у смертельній ДТП у Луцьку, перебуває в реанімації у важкому стані.
Про це повідомляє 12 канал.
Нагадаємо, двоє жінок переходили дорогу на перехресті вулиць Карпенка-Карого та Чорновола у невстановленому місці. Водій автомобіля Renault не впорався з керуванням – і 70-річна порушниця правил дорожнього руху померла на місці, а її 64-річну колегу госпіталізували. Її стан зараз викликає тривогу.
Лікар Олександр Бойко розповів: «Стан її був важкий. Вона була госпіталізована у відділення реанімації. На даний час вона перебуває в реанімації, стан залишається важким. Попередній діагноз – це політравма».
За словами очевидців, жінки порушили правила дорожнього руху за 20 метрів від освітленого та добре об лаштованого переходу.
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Про це повідомляє 12 канал.
Нагадаємо, двоє жінок переходили дорогу на перехресті вулиць Карпенка-Карого та Чорновола у невстановленому місці. Водій автомобіля Renault не впорався з керуванням – і 70-річна порушниця правил дорожнього руху померла на місці, а її 64-річну колегу госпіталізували. Її стан зараз викликає тривогу.
Лікар Олександр Бойко розповів: «Стан її був важкий. Вона була госпіталізована у відділення реанімації. На даний час вона перебуває в реанімації, стан залишається важким. Попередній діагноз – це політравма».
За словами очевидців, жінки порушили правила дорожнього руху за 20 метрів від освітленого та добре об лаштованого переходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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