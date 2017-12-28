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Село на Волині постраждало від підтоплення

Село на Волині постраждало від підтоплення
У селі Любитів Ковельського району працівники ДСНС прийшли на допомогу мешканцям підтоплених будинків.

Про це повідомили в УСДНС у Волинській області.

На вулиці Незалежності, що в селі Любитів Ковельського району, 16 березня працівники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля проводили аварійно-рятувальні роботи.

Мова йде про відкачування води на підтоплених прибудинкових територіях житлових будинків.

Село на Волині постраждало від підтоплення
Село на Волині постраждало від підтоплення

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Теги: підтоплення, проблема
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