Село на Волині постраждало від підтоплення





Про це повідомили в УСДНС у Волинській області.



На вулиці Незалежності, що в селі Любитів Ковельського району, 16 березня працівники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля проводили аварійно-рятувальні роботи.



Мова йде про відкачування води на підтоплених прибудинкових територіях житлових будинків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Любитів Ковельського району працівники ДСНС прийшли на допомогу мешканцям підтоплених будинків.Про це повідомили в УСДНС у Волинській області.На вулиці Незалежності, що в селі Любитів Ковельського району, 16 березня працівники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля проводили аварійно-рятувальні роботи.Мова йде про відкачування води на підтоплених прибудинкових територіях житлових будинків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію