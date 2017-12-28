Село на Волині постраждало від підтоплення
Сьогодні, 02:52
У селі Любитів Ковельського району працівники ДСНС прийшли на допомогу мешканцям підтоплених будинків.
Про це повідомили в УСДНС у Волинській області.
На вулиці Незалежності, що в селі Любитів Ковельського району, 16 березня працівники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля проводили аварійно-рятувальні роботи.
Мова йде про відкачування води на підтоплених прибудинкових територіях житлових будинків.
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Про це повідомили в УСДНС у Волинській області.
На вулиці Незалежності, що в селі Любитів Ковельського району, 16 березня працівники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ковеля проводили аварійно-рятувальні роботи.
Мова йде про відкачування води на підтоплених прибудинкових територіях житлових будинків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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