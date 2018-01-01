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Підприємці зможуть отримати в ПриватБанку до 1 мільйона гривень кредиту*

Підприємці зможуть отримати в ПриватБанку до 1 мільйона гривень кредиту*
ПриватБанк збільшив максимальну суму кредиту за національною програмою підтримки підприємництва «КУБ» з 500 000 до 1 000 000 гривень.

Збільшення суми кредиту поширюється на всі кредитні програми: «КУБ», «АгроКУБ», «ЕкоКУБ». Якщо підприємець вже має відкритий кредит за однією з цих програм, заявку на збільшення кредиту можна подати за умови, що за першою позикою без порушень уже погашено три планові платежі (30% початкової суми кредиту).

«Збільшивши можливу суму кредиту до 1 000 000 грн, ми сподіваємося, що програма підтримки підприємництва «КУБ» додасть підприємцям можливостей для розвитку та масштабування бізнесу», – зазначив керівник напрямку «Малий і Середній бізнес» ПриватБанку Сергій Клюєв.

Про доступний ліміт підприємець може дізнатися на сайті банку, сайті програми «КУБ» https://kub.pb.ua, у «Приват24 для бізнесу» або за телефоном 3700. Подати заявку на отримання коштів можна на сайті програми: kub.pb.ua/get-credit

Минулого року ПриватБанк виділив малому бізнесу та підприємцям понад 3 млрд грн кредитних коштів, а у 2018 році планує виділити більш ніж 5 млрд грн. У рамках програми «КУБ» банк уже профінансував понад 25 тис. проектів малого бізнесу.


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Теги: Приватбанк, реклама
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