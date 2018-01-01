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У волинській школі діти півроку сидять без гарячого харчування

У волинській школі діти півроку сидять без гарячого харчування
У загальноосвітній школі в селі Угринів на Волині учнів уже півроку змушені приносити бутерброди з дому.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Половину навчального року – без гарячого харчування. Учні загальноосвітньої школи села Угринів з вересня обідають бутербродами та печивом, – розповідає Євген Іващук, тато четверто- і п’ятикласників.

Голова Городищенської об’єднаної територіальної громади, до якої наприкінці минулого року увійшла й Угринівська сільська рада, Світлана Соколюк каже, що проблему створив підрядник, який вчасно не відремонтував шкільний харчоблок.



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Теги: школа, Волинь
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