У волинській школі діти півроку сидять без гарячого харчування
Сьогодні, 06:04
У загальноосвітній школі в селі Угринів на Волині учнів уже півроку змушені приносити бутерброди з дому.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Половину навчального року – без гарячого харчування. Учні загальноосвітньої школи села Угринів з вересня обідають бутербродами та печивом, – розповідає Євген Іващук, тато четверто- і п’ятикласників.
Голова Городищенської об’єднаної територіальної громади, до якої наприкінці минулого року увійшла й Угринівська сільська рада, Світлана Соколюк каже, що проблему створив підрядник, який вчасно не відремонтував шкільний харчоблок.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Половину навчального року – без гарячого харчування. Учні загальноосвітньої школи села Угринів з вересня обідають бутербродами та печивом, – розповідає Євген Іващук, тато четверто- і п’ятикласників.
Голова Городищенської об’єднаної територіальної громади, до якої наприкінці минулого року увійшла й Угринівська сільська рада, Світлана Соколюк каже, що проблему створив підрядник, який вчасно не відремонтував шкільний харчоблок.
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