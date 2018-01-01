У волинській школі діти півроку сидять без гарячого харчування





Про це повідомляє



Половину навчального року – без гарячого харчування. Учні загальноосвітньої школи села Угринів з вересня обідають бутербродами та печивом, – розповідає Євген Іващук, тато четверто- і п’ятикласників.



Голова Городищенської об’єднаної територіальної громади, до якої наприкінці минулого року увійшла й Угринівська сільська рада, Світлана Соколюк каже, що проблему створив підрядник, який вчасно не відремонтував шкільний харчоблок.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У загальноосвітній школі в селі Угринів на Волині учнів уже півроку змушені приносити бутерброди з дому.Про це повідомляє ВРД НСТУ Половину навчального року – без гарячого харчування. Учні загальноосвітньої школи села Угринів з вересня обідають бутербродами та печивом, – розповідає, тато четверто- і п’ятикласників.Голова Городищенської об’єднаної територіальної громади, до якої наприкінці минулого року увійшла й Угринівська сільська рада,каже, що проблему створив підрядник, який вчасно не відремонтував шкільний харчоблок.

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