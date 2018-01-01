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«Нову пошту» підозрюють у несплаті податків, - Генпрокуратура

«Нову пошту» підозрюють у несплаті податків, - Генпрокуратура
У Генпрокуратурі заявляють, що посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, що призводило до несплати податків в особливо великих розмірах.

Про це у Facebook написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«За даними ДФС та за матеріалами кримінального провадження, посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, спрямовану на надання послуг з переводу в готівку безготівкових коштів та з мінімізації податкових зобов'язань підприємств-клієнтів шляхом формування фіктивного податкового кредиту з проведенням безтоварних операцій з використанням підроблених документів підприємств з ознаками фіктивності, що призводило до несплати податків в особливо великих розмірах», - написала вона.

Вона заявила, що Юрій Луценко взяв під особистий контроль розслідування кримінального провадження за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ «Нова пошта» та інших споріднених підприємств за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 КК України.

Сарган додала, що наступного тижня генеральний прокурор заслухає матеріали провадження в присутності адвокатів представників ТОВ «Нова пошта».

«Якщо доказів порушення законодавства з боку посадових осіб ТОВ «Нова пошта» не буде здобуто, кримінальне провадження буде закрито», - підсумувала речниця.

Як відомо, 16 березня представники Генеральної прокуратури провели близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ «Нова пошта» у Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі.


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Теги: обшук
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