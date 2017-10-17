У місті на Волині піднімають тарифи на проїзд у маршрутках





Про це йшлося 16 березня під час громадського обговорення, - повідомляє



Влада планувала підвищити вартість проїзду у міських маршрутках до 4 гривень для дорослих та до 3 гривень – для дітей.



Перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук відразу звернувся до перевізників з проханням щоб встановити перехідний період для дітей у вартості 2 гривні. Чиновник зазначив, що це потрібно хоча б у період навчання дітей.



Перевізники дослухалися до цього прохання.



Вже наступного тижня виконкому розгляне цей проект рішення.



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