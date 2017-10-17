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У місті на Волині піднімають тарифи на проїзд у маршрутках

У місті на Волині піднімають тарифи на проїзд у маршрутках
Виконавчий комітет Володимир-Волинської міськради вже наступного тижня розгляне проект рішення про підвищення вартості проїзду у міських маршрутках до 4 гривень.

Про це йшлося 16 березня під час громадського обговорення, - повідомляє Буг.

Влада планувала підвищити вартість проїзду у міських маршрутках до 4 гривень для дорослих та до 3 гривень – для дітей.

Перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук відразу звернувся до перевізників з проханням щоб встановити перехідний період для дітей у вартості 2 гривні. Чиновник зазначив, що це потрібно хоча б у період навчання дітей.

Перевізники дослухалися до цього прохання.

Вже наступного тижня виконкому розгляне цей проект рішення.

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Теги: маршрутка, Волинь
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