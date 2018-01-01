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Шукають молодика, який утік із ресторану і не заплатив за страви

Шукають молодика, який утік із ресторану і не заплатив за страви
У Ковелі у ресторані Classic чоловік не розрахувався за їжу і втік.

Про це повідомляє Район. Ковель.

«Допоможіть знайти злодія, який відпочивав у закладі по вулиці Міцкевича, 14 і пішов не розрахувавшись! Сума замовлення була 498 гривень», – закликають представники закладу.

Зазначається, що чоловік вийшов з ресторану без верхнього одягу. Згодом стало відомо, що куртка, яку чоловік залишив, була крадена. Власника куртки знайшли.


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Теги: шахрай
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