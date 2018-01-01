Шукають молодика, який утік із ресторану і не заплатив за страви





Про це повідомляє



«Допоможіть знайти злодія, який відпочивав у закладі по вулиці Міцкевича, 14 і пішов не розрахувавшись! Сума замовлення була 498 гривень», – закликають представники закладу.



Зазначається, що чоловік вийшов з ресторану без верхнього одягу. Згодом стало відомо, що куртка, яку чоловік залишив, була крадена. Власника куртки знайшли.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі у ресторані Classic чоловік не розрахувався за їжу і втік.Про це повідомляє Район. Ковель «Допоможіть знайти злодія, який відпочивав у закладі по вулиці Міцкевича, 14 і пішов не розрахувавшись! Сума замовлення була 498 гривень», – закликають представники закладу.Зазначається, що чоловік вийшов з ресторану без верхнього одягу. Згодом стало відомо, що куртка, яку чоловік залишив, була крадена. Власника куртки знайшли.

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