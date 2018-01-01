«З Луцьком завжди спекотно»: «Тінь Сонця» відіграли драйвовий концерт

Відомий гурт «Тінь Сонця» понад дві години запалював лучан драйововими ритмами своїх пісень. Прихильники відривалися і під добре знані хіти, і під нові композиції – так, вперше у Луцьку прозвучала пісня «Луканон» та уперше наживо зіграли «Першу квітку».Виступ музикантів відбувся 17 березня у «ЛучеSк – пабі».Концерт «Тіні Сонця» відбувся у рамках ювілейного туру «15 років на сцені». Гурт є досить частим гостем у Луцьку – останній виступ музикантів у місті відбувся влітку. Попри те, подрайвувати під музику улюблених виконавців у пабі зібралося чимало народу. Виступ розпочався дещо пізніше анонсованого початку, про те це, певно, ще більше запалило гостей вечірки. Після дзвінкого «Добрий вечір, Луцьк!» від солістаслухачі ринули під сцену. І почалося: рокові ритми, нестримні танці та підспівування хором улюблених пісень. Відкрили музичний вечір піснею «Закохані вогні» - з перший звуків слухачам вже не вдавалося просто стояти: хтось просто в ритм притупував ногою, а інші пускалися в танок. Після цієї композиції Василюк закликав усіх взятися за руку і вести кривий танець під звуки однойменної пісні.«За прогнозами має бути холодно, та все таки завдяки нам я вірю, що буде тепліше», - сказав у перерві музикант та заспівав для прекрасних волинських дівчат пісню, повязану із сумними подіями на Сході України.«До речі, сьогодні на нашому концерті дуже багато наших Героїв, тих, які пройшли війну на Сході. Давайте їх привітаємо!» - закликав музикант. Зал подарував гучні оплески під звуки барабана. Опісля прозвучала пісня для їхніх берегинь «На відблисках мого меча».Згодом пролунала присвята для героїчних крутян «Ніколи не плач», добре знані композиції «Війна народна», «Коли на рсерці сумно», «Громом і вогнем», «Слався мати Русь». Між тим Василюк пригадав, що міцність Київської Русі тривалий час трималася й на непоступливості Волині, яка протягом 150 років після захоплення поляками Галичини, так і не піддалася.«Тому що Волинь – найкрутіша», - зауважив співак.Опісля «Тінь Соеця» зіграли пісню, яка досі ще не звучала в Луцьку. Це нова композиція на словапро природу, про бережливе ставлення до неї та про тяжку долю тюленів – «Луканон». Згодом виконали й «найсвіжішу» композицію «Спалена земля».Десятки фанів витанцьовували під музику – у фан-клубі знайшлася й дівчинка років 7-ми, яка «запалювала» не гірше за дорослих, а якісь хлопці навіть пробували затіяти міні-слем під сценою.«Слобожанський рок-ен-рол», «Збої», «Меч Арея», «Коли ти впав з коня» - кожна нова пісня, здається, викликала ще більший захват. Музиканти вперше виконали наживо пісню «Перша квітка», яку досі можна було почути лише в записі.«З Луцьком завжди спекотно, завжди тепло, обнадійливо… Волинь, ви чудесні», - мовив Василюк. Проте коли музиканти почали натякати, що концерт наближається до кінця, фанати категорично запротестували і почали скандувати назви різних пісень. Так, на замовлення прихильників заспівали ще й «Їхали козаки», разом із лучанкою Іриною Сащук-Матюк виконали пісню «Останні ночі без тебе», а підсумували піснею, із якої 15 років тому починали хвилю фолк-року - «Дикі гуси». Василюк пообіцяв, що якщо музиканти приїдуть на «Бандерштат», то обов’язково виконають й інші хіти, які сьогодні «замовляли» прихильники.Після концерту ніхто не поспішав розходитися, бо музиканти, склавши інструменти, залюбки фотографувалися, роздавали автографи або й обіймалися із задоволеними фанами.