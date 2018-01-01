На Волині через снігопад майже 20 сіл залишилися без електрики
Сьогодні, 09:56
Через складні погодні умови на Волині 19 сіл залишилися без електропостачання
Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Надзвичайники повідомляють, що 17 березня через ускладнення погодних умов, сіг та налипання мокрго снігу справцювала система захисту ліній електропередач. Внаслідок цього й сталося знестумлення знеструмлення 19 населених пунктів у Волинській області.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Надзвичайники повідомляють, що 17 березня через ускладнення погодних умов, сіг та налипання мокрго снігу справцювала система захисту ліній електропередач. Внаслідок цього й сталося знестумлення знеструмлення 19 населених пунктів у Волинській області.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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Коментарі 1
Хтось цю статтю набирав з "бодуна" чи при крепкій застуді? Купа опечаток і помилок, як школярка повідомлення другу набирала, а не статтю у новини.
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