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На Волині через снігопад майже 20 сіл залишилися без електрики

На Волині через снігопад майже 20 сіл залишилися без електрики
Через складні погодні умови на Волині 19 сіл залишилися без електропостачання

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Надзвичайники повідомляють, що 17 березня через ускладнення погодних умов, сіг та налипання мокрго снігу справцювала система захисту ліній електропередач. Внаслідок цього й сталося знестумлення знеструмлення 19 населених пунктів у Волинській області.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.


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Теги: негода, сніг, електропостачання
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Коментарі 1
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Хтось цю статтю набирав з "бодуна" чи при крепкій застуді? Купа опечаток і помилок, як школярка повідомлення другу набирала, а не статтю у новини.
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