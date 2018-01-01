На Волині через снігопад майже 20 сіл залишилися без електрики





Про це йдеться



Надзвичайники повідомляють, що 17 березня через ускладнення погодних умов, сіг та налипання мокрго снігу справцювала система захисту ліній електропередач. Внаслідок цього й сталося знестумлення знеструмлення 19 населених пунктів у Волинській області.



До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через складні погодні умови на Волині 19 сіл залишилися без електропостачанняПро це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.Надзвичайники повідомляють, що 17 березня через ускладнення погодних умов, сіг та налипання мокрго снігу справцювала система захисту ліній електропередач. Внаслідок цього й сталося знестумлення знеструмлення 19 населених пунктів у Волинській області.До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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