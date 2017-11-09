Аварія на Волині: вантажівка врізалася в маршрутку, є постраждалі





Аварія трапилася 16 березня, інформує прес-служба волинської поліції.



За кермом вантажівки перебував 20-річний житель Турійського району. Водій не надав перевагу у русі та зіткнувся з маршрутним таксі «Mercedes-Benz», яке рухалось по головній дорозі.



Внаслідок зіткнення двоє пасажирів маршрутки, 16-річна волинянка та 33-річний житель Черкаської області, отримали тілесні ушкодження. Дівчину госпіталізували.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автошляху Київ-Ковель-Ягодин поблизу селища Луків Турійського району «КАМАЗ» зіткнувся із маршрутним таксі «Mercedes-Benz». Внаслідок автопригоди постраждало двоє людей.Аварія трапилася 16 березня, інформує прес-служба волинської поліції.За кермом вантажівки перебував 20-річний житель Турійського району. Водій не надав перевагу у русі та зіткнувся з маршрутним таксі «Mercedes-Benz», яке рухалось по головній дорозі.Внаслідок зіткнення двоє пасажирів маршрутки, 16-річна волинянка та 33-річний житель Черкаської області, отримали тілесні ушкодження. Дівчину госпіталізували.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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