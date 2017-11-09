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Аварія на Волині: вантажівка врізалася в маршрутку, є постраждалі

Аварія на Волині: вантажівка врізалася в маршрутку, є постраждалі
На автошляху Київ-Ковель-Ягодин поблизу селища Луків Турійського району «КАМАЗ» зіткнувся із маршрутним таксі «Mercedes-Benz». Внаслідок автопригоди постраждало двоє людей.

Аварія трапилася 16 березня, інформує прес-служба волинської поліції.

За кермом вантажівки перебував 20-річний житель Турійського району. Водій не надав перевагу у русі та зіткнувся з маршрутним таксі «Mercedes-Benz», яке рухалось по головній дорозі.

Внаслідок зіткнення двоє пасажирів маршрутки, 16-річна волинянка та 33-річний житель Черкаської області, отримали тілесні ушкодження. Дівчину госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.


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Теги: аварія, ДТП, зіткнення, постраждалі
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