Нерозчищені зупинки і «снігова каша»: лучани скаржаться на стан доріг





Про це інформує



Як повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук, з 19:00 на вулицях міста працювало 9 одиниць сніго-прибиральної техніки, а близько 4 ранку виїхали 16 одиниць. Про це йдеться в його дописі у Фейсбуці.



"Спочатку здійснювали посипання соляною та соляно-щебеневою сумішшю, після цього приступили до безпосередньої очистки. 16 одиниць техніки зараз виїхало на тротуари міста", - написав Ігор Поліщук.



Проте багато лучан скаржаться на погано розчищені дороги. Так, на вулиці Глушець у суботу, 17 березня близько 10:00 години ранку сніг розчистили, просте не посипали проїжджу частину. Було дуже слизько - зауважив один з водіїв.



Також були нерозчищені зупинки, зокрема на вулиці Дубнівській. Люди стояли практично по коліна в снігу.



На вулиці Ковельській дороги посипали приблизно о 8 ранку, проте на проїжджій частині утворилася "каша", а там, де не посипали - дуже слизько.



Дороги на Богдана Хмельницького посипали сіллю, "каша" на проїжджій частині розтала.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попри те, що до очистки Луцька від снігу залучили 16 одиниць спецтехніки, містяни нарікають на погано розчищені дороги.Про це інформує Волинь 24 Як повідомив радник Луцького міського голови, з 19:00 на вулицях міста працювало 9 одиниць сніго-прибиральної техніки, а близько 4 ранку виїхали 16 одиниць. Про це йдеться в його дописі у Фейсбуці."Спочатку здійснювали посипання соляною та соляно-щебеневою сумішшю, після цього приступили до безпосередньої очистки. 16 одиниць техніки зараз виїхало на тротуари міста", - написав Ігор Поліщук.Проте багато лучан скаржаться на погано розчищені дороги. Так, на вулиці Глушець у суботу, 17 березня близько 10:00 години ранку сніг розчистили, просте не посипали проїжджу частину. Було дуже слизько - зауважив один з водіїв.Також були нерозчищені зупинки, зокрема на вулиці Дубнівській. Люди стояли практично по коліна в снігу.На вулиці Ковельській дороги посипали приблизно о 8 ранку, проте на проїжджій частині утворилася "каша", а там, де не посипали - дуже слизько.Дороги на Богдана Хмельницького посипали сіллю, "каша" на проїжджій частині розтала.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію