Нерозчищені зупинки і «снігова каша»: лучани скаржаться на стан доріг
Сьогодні, 14:14
Попри те, що до очистки Луцька від снігу залучили 16 одиниць спецтехніки, містяни нарікають на погано розчищені дороги.
Про це інформує Волинь 24.
Як повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук, з 19:00 на вулицях міста працювало 9 одиниць сніго-прибиральної техніки, а близько 4 ранку виїхали 16 одиниць. Про це йдеться в його дописі у Фейсбуці.
"Спочатку здійснювали посипання соляною та соляно-щебеневою сумішшю, після цього приступили до безпосередньої очистки. 16 одиниць техніки зараз виїхало на тротуари міста", - написав Ігор Поліщук.
Проте багато лучан скаржаться на погано розчищені дороги. Так, на вулиці Глушець у суботу, 17 березня близько 10:00 години ранку сніг розчистили, просте не посипали проїжджу частину. Було дуже слизько - зауважив один з водіїв.
Також були нерозчищені зупинки, зокрема на вулиці Дубнівській. Люди стояли практично по коліна в снігу.
На вулиці Ковельській дороги посипали приблизно о 8 ранку, проте на проїжджій частині утворилася "каша", а там, де не посипали - дуже слизько.
Дороги на Богдана Хмельницького посипали сіллю, "каша" на проїжджій частині розтала.
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Про це інформує Волинь 24.
Як повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук, з 19:00 на вулицях міста працювало 9 одиниць сніго-прибиральної техніки, а близько 4 ранку виїхали 16 одиниць. Про це йдеться в його дописі у Фейсбуці.
"Спочатку здійснювали посипання соляною та соляно-щебеневою сумішшю, після цього приступили до безпосередньої очистки. 16 одиниць техніки зараз виїхало на тротуари міста", - написав Ігор Поліщук.
Проте багато лучан скаржаться на погано розчищені дороги. Так, на вулиці Глушець у суботу, 17 березня близько 10:00 години ранку сніг розчистили, просте не посипали проїжджу частину. Було дуже слизько - зауважив один з водіїв.
Також були нерозчищені зупинки, зокрема на вулиці Дубнівській. Люди стояли практично по коліна в снігу.
На вулиці Ковельській дороги посипали приблизно о 8 ранку, проте на проїжджій частині утворилася "каша", а там, де не посипали - дуже слизько.
Дороги на Богдана Хмельницького посипали сіллю, "каша" на проїжджій частині розтала.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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