вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Нерозчищені зупинки і «снігова каша»: лучани скаржаться на стан доріг

Нерозчищені зупинки і «снігова каша»: лучани скаржаться на стан доріг
Попри те, що до очистки Луцька від снігу залучили 16 одиниць спецтехніки, містяни нарікають на погано розчищені дороги.

Про це інформує Волинь 24.

Як повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук, з 19:00 на вулицях міста працювало 9 одиниць сніго-прибиральної техніки, а близько 4 ранку виїхали 16 одиниць. Про це йдеться в його дописі у Фейсбуці.

"Спочатку здійснювали посипання соляною та соляно-щебеневою сумішшю, після цього приступили до безпосередньої очистки. 16 одиниць техніки зараз виїхало на тротуари міста", - написав Ігор Поліщук.

Проте багато лучан скаржаться на погано розчищені дороги. Так, на вулиці Глушець у суботу, 17 березня близько 10:00 години ранку сніг розчистили, просте не посипали проїжджу частину. Було дуже слизько - зауважив один з водіїв.

Також були нерозчищені зупинки, зокрема на вулиці Дубнівській. Люди стояли практично по коліна в снігу.

На вулиці Ковельській дороги посипали приблизно о 8 ранку, проте на проїжджій частині утворилася "каша", а там, де не посипали - дуже слизько.

Дороги на Богдана Хмельницького посипали сіллю, "каша" на проїжджій частині розтала.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дорога, очистка, сніг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцького депутата впіймали на брехні. Казав, що на кордоні, а застали в барі. ВІДЕО
Розповіли, скільки грошей «витягне» з лучан новий тариф на проїзд
Поліщук постійно бреше лучанам, – експерт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З першим весняним снігом: «снігопад» у волинському Facebook
Сьогодні, 15:02
Волинські рятувальники визволили зі снігового замету швидку і автобус
Сьогодні, 14:18
Нерозчищені зупинки і «снігова каша»: лучани скаржаться на стан доріг
Сьогодні, 14:14
Біля львівського вокзалу зарізали чоловіка
Сьогодні, 13:35
Квартири - у дружини та дітей: що у деклараціїї Григорія Недопада
Сьогодні, 13:15
Схожі новини
У Луцьку водіїв просять не ставити автівки на дорозі У Луцьку водіїв просять не ставити автівки на дорозі
18 січень, 16:29
«Ох і ган..ни, щоб вам було добре»: лучани скаржаться на нерозчищені вулиці «Ох і ган..ни, щоб вам було добре»: лучани скаржаться на нерозчищені вулиці
17 січень, 11:53
Комунальники кажуть, що дороги в Луцьку чистять з 4:00 Комунальники кажуть, що дороги в Луцьку чистять з 4:00
17 січень, 10:31
Лучани обурюються: дороги не чистять від снігу Лучани обурюються: дороги не чистять від снігу
03 грудень, 2017, 18:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«З Луцьком завжди спекотно»: «Тінь Сонця» відіграли драйвовий концерт
Сьогодні, 12:12
 2
17 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
Водій «підрізав» луцького активіста, який «здав» його поліції
16 березень, 22:46
 1
Прокурор Волині отримав півмільйона зарплати
16 березень, 18:18
 1
Підняття тарифів на розміщення зовнішньої реклами: наповнення міської казни чи вбивство рекламного бізнесу? НАЖИВО
16 березень, 17:25
 1
Медіа
відео
1/8