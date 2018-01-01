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Ігор Поліщук відмовився спілкуватися із журналістами, бо «не хоче»

Ігор Поліщук відмовився спілкуватися із журналістами, бо «не хоче»
Радник в. о. луцького міського голови Ігор Поліщук відмовився прийти на ефір до 12-го каналу, мотивувавши це тим, що не хоче.

Про це журналістка Катерина Павлова написала на своїй сторінці у мережі Facebook.

"Я безмежно поважаю людей, які готові вийти зі своєї зони комфорту, аби вдосконалюватися та ставати кращими. Але це не про Ігоря Поліщука", - пише Павлова. Вона запросила радника міського голови порозмовляти в студії 12 Канал в рамках програми "Точка зору". Відтак, Поліщук спочатку відповів, що узгодить таку можливість із своїм графіком. Однак згодом Поліщук відмовився. Журналістка уточнила чому, на що радник відповів, що не хоче.

"В той час, коли його коментарями рясніють підконтрольні ЗМІ Ігор Палиця, коли він включає платну рекламу на фейсбуці та з міського бюджету йдуть сотні тисяч гривень з кишень лучан на піар Укропу в обличчі Поліщука - 12 канал хотів дати можливість висловитися безкоштовно (наголошую!!!), адже нам важливо, аби жителі були в курсі справ міста та планів на майбутнє", - зазначає журналістка.

"То може Поліщук просто боягуз? Чи його ініціативність вибіркова? Чи зверху не дали "добро" на інтерв'ю? Депутат, який на кожному кроці розповідає про "добро", яке робить для міста, про свою відкритість та прозорість - на просте запрошення на ефір каже "бо не хочу", хоча позиціонує себе, як людина публічна.

А коли справа від розмов перейде до діла, що він тоді скаже?
Ну що, лучани, гідний претендент на посаду очільника Луцька?", -питає Павлова.

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Теги: Ігор Поліщук, журналісти, ефір
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Коментарі 8
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Ігор Поліщук спілкується виключно з журналістами сайту Волинські новини та телеканалу Аверс. Всіх інших боїться...
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А сьогодні він встав, вишов на балкон, почухав залежалі яйця-бовтуни і повідомив через свій власний рупор (ВН), що дороги почищені і місто достойно зустріло снігопад. Подивіться про це "достойно" на фотах в Волинь24.
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БО-ОЛЕНЬ!
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А что этот недоросль сказать может? Вот и боится дурь свою показать.
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Оце ТОП новина:))))
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Ау Волинь пост)))а Поліщук вже пообідав??? Нам цікаво))))
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Який він радник?
Зрадник луцької громади!
Теж знайшли "політика"!
Смикнули повідка зверху та й не пішов!
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А на брехунАверсі співає як соловейко :)))
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