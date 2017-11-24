Біля львівського вокзалу зарізали чоловіка





Про це повідомили у

У Львові правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка



Вчора, 16 березня, близько 22.30 поліцейські отримали повідомлення, що на вулиці Городоцькій, 116 неподалік залізничного вокзалу виявлено тіло чоловіка без ознак життя. На місці події працювала слідчо-оперативна група. На тілі чоловіка правоохоронці виявили численні ножові поранення.



За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За вчинення цього злочину статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.



Працівники поліції встановлюють особу чоловіка, обставини його смерті та осіб причетних до скоєння цього злочину. Тіло померлого скероване на судово-медичну експертизу. Усіх, хто володіє інформацією про подію, просять зателефонувати на оперативну лінію «102» або звернутися у найближчий відділ поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові біля головного залізничного вокзалу виявили тіло чоловіка з багатьма ноожовими пораненнями. Тих, хто володіє будь-якою інформацією про подію, просять інформувати на оперативну лінію "102"Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.У Львові правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловікаВчора, 16 березня, близько 22.30 поліцейські отримали повідомлення, що на вулиці Городоцькій, 116 неподалік залізничного вокзалу виявлено тіло чоловіка без ознак життя. На місці події працювала слідчо-оперативна група. На тілі чоловіка правоохоронці виявили численні ножові поранення.За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За вчинення цього злочину статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.Працівники поліції встановлюють особу чоловіка, обставини його смерті та осіб причетних до скоєння цього злочину. Тіло померлого скероване на судово-медичну експертизу. Усіх, хто володіє інформацією про подію, просять зателефонувати на оперативну лінію «102» або звернутися у найближчий відділ поліції.

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