Квартири - у дружини та дітей: що у деклараціїї Григорія Недопада





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Недопад з грудня до квітня 2017 року був головою Ківерцівської районної ради Волинської області, з квітня 2017 року його призначили на посаду першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради.



У своїй декларації він вказав, що володіє трьома земельними ділянками у спільній власності з Данильчуком Миколою Миколайовичем у селі Ольганівка Рожищенського району. Ділянки площею 11,68 соток, 0,847 соток та 23,54 соток, придбані у 2007, 2008 та 2010 роках відповідно.



Також Недопад володіє двома гаражами у Луцьку площею 18,10 м. кв., придбаний у 2015 році, вартістю 36 тисяч гривень та площею 24,8 м. кв., придбаний у 2016 році.



Його дружині Олені Недопад належать дві квартири у Луцьку площею 53,50 м. кв., придбана у 2004 році, вартістю 7,938 тисячі гривень, та площею 116,90 м. кв., придбана у 2011 році, вартість – 566,476 тисячі гривень.



Син Олег Недопад володіє квартирою у Луцьку площею 67,7 м. кв., придбаною 29 серпня 2016 році



У дочки Тетяни Недопад в Луцьку також є квартира площею 54,7, придбана того ж дня, що і в сина – 29 серпня 2016 року.



Володіє Григорій Недопад автівкою Volkswagen Golf 2013 року випуску, придбаною у 2014 році, вартістю 264 тисячі гривень.



Також Недопад користується авто Volkswagen Tiguan 2015 року випуску, придбане у 2017 році, власником є Жуховицька Євгенія Олександрівна.



У 2017 році Григорій Недопад у Ківерцівській районній раді Волинської області отримав зарплату 32,811 тисячі гривень. У виконавчому комітеті Луцькради – 286,188 тисячі гривень. У ПАТ КБ «Приватбанк» отримав процентів 3,213 тисячі гривень.



Дружина також отримала у ПАТ КБ «Приватбанк» процентів на суму 3,213 тисячі гривень. А також 90 тисяч гривень доходу від відчуження рухомого майна, яке продала для Яціва Петра Івановича.



У «Приватбанку» Недопад зберігає 5,929 тисячі доларів США та 5,184 тисячі гривень. У дружини у «Приватбанку» зберігається 704 гривні та 5,913 тисячі доларів США та готівкою 40 тисяч доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перший заступник луцького міського голови Григорій Недопад зберігає у «Приватбанку» 5,929 тисячі доларів США та 5,184 тисячі гривень, володіє ділянкою у селі та не зареєстрував житла у власності.Про це інформує Волинь Online Недопад з грудня до квітня 2017 року був головою Ківерцівської районної ради Волинської області, з квітня 2017 року його призначили на посаду першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради.У своїй декларації він вказав, що володіє трьома земельними ділянками у спільній власності зу селі Ольганівка Рожищенського району. Ділянки площею 11,68 соток, 0,847 соток та 23,54 соток, придбані у 2007, 2008 та 2010 роках відповідно.Також Недопад володіє двома гаражами у Луцьку площею 18,10 м. кв., придбаний у 2015 році, вартістю 36 тисяч гривень та площею 24,8 м. кв., придбаний у 2016 році.Його дружиніналежать дві квартири у Луцьку площею 53,50 м. кв., придбана у 2004 році, вартістю 7,938 тисячі гривень, та площею 116,90 м. кв., придбана у 2011 році, вартість – 566,476 тисячі гривень.Синволодіє квартирою у Луцьку площею 67,7 м. кв., придбаною 29 серпня 2016 роціУ дочкив Луцьку також є квартира площею 54,7, придбана того ж дня, що і в сина – 29 серпня 2016 року.Володіє Григорій Недопад автівкою Volkswagen Golf 2013 року випуску, придбаною у 2014 році, вартістю 264 тисячі гривень.Також Недопад користується авто Volkswagen Tiguan 2015 року випуску, придбане у 2017 році, власником єУ 2017 році Григорій Недопад у Ківерцівській районній раді Волинської області отримав зарплату 32,811 тисячі гривень. У виконавчому комітеті Луцькради – 286,188 тисячі гривень. У ПАТ КБ «Приватбанк» отримав процентів 3,213 тисячі гривень.Дружина також отримала у ПАТ КБ «Приватбанк» процентів на суму 3,213 тисячі гривень. А також 90 тисяч гривень доходу від відчуження рухомого майна, яке продала дляУ «Приватбанку» Недопад зберігає 5,929 тисячі доларів США та 5,184 тисячі гривень. У дружини у «Приватбанку» зберігається 704 гривні та 5,913 тисячі доларів США та готівкою 40 тисяч доларів.

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