Волинські рятувальники визволили зі снігового замету швидку і автобус





Про це інформує прес-служба Камінь-Каширського РВ УДСНС України у Волинській області.



Зранку 17 березня, о 08:18 чергові на спеціальному поежному автомобілі виїжджали у село Малі Голоби. Тут рейсовий автобус "Луцьк - Камінь-Каширський"не зміг самотужки виїхати із снігового замету. В салоні автобуса перебувало 3-є пасажирів. Рятувальники витягли автобус.



Пізніше, о 10:50, працівники служби порятунку виїхали на виклик по вул. Магістральна у Камені-Каширському, звідки для відбуксирували автомобіль швидкої допомоги.



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