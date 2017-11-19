Волинські рятувальники визволили зі снігового замету швидку і автобус
Сьогодні, 14:18
Волинські рятувальники дістали із замету рейсовий автобус Луцьк-Камінь-Каширський, який не зміг виїхати з намету, а також відбуксирували швидку.
Про це інформує прес-служба Камінь-Каширського РВ УДСНС України у Волинській області.
Зранку 17 березня, о 08:18 чергові на спеціальному поежному автомобілі виїжджали у село Малі Голоби. Тут рейсовий автобус "Луцьк - Камінь-Каширський"не зміг самотужки виїхати із снігового замету. В салоні автобуса перебувало 3-є пасажирів. Рятувальники витягли автобус.
Пізніше, о 10:50, працівники служби порятунку виїхали на виклик по вул. Магістральна у Камені-Каширському, звідки для відбуксирували автомобіль швидкої допомоги.
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Про це інформує прес-служба Камінь-Каширського РВ УДСНС України у Волинській області.
Зранку 17 березня, о 08:18 чергові на спеціальному поежному автомобілі виїжджали у село Малі Голоби. Тут рейсовий автобус "Луцьк - Камінь-Каширський"не зміг самотужки виїхати із снігового замету. В салоні автобуса перебувало 3-є пасажирів. Рятувальники витягли автобус.
Пізніше, о 10:50, працівники служби порятунку виїхали на виклик по вул. Магістральна у Камені-Каширському, звідки для відбуксирували автомобіль швидкої допомоги.
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