Заметені дороги і пішоходи в шубах: сніг на 40-му кварталі Луцька





Комунальники не були готові до раптової зміни погодніх умов, тому навіть зранку у суботу, 17 березня більшість вулиць міста залишилися неприбраними, пише



Схожа ситуація і на 40-му кварталі. Неприбрані вулиці Конякіна та Гордіюк, непротоптані стежки на узбіччях та люди, які знову дістали з шаф пуховики і шуби. Навіть собаки, зіщулившись, трусяться від холоду та вмощують

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку ввечері 16 березня пішов рясний сніг, який за ніч "замів" місто.Комунальники не були готові до раптової зміни погодніх умов, тому навіть зранку у суботу, 17 березня більшість вулиць міста залишилися неприбраними, пише Район. Луцьк. Схожа ситуація і на 40-му кварталі. Неприбрані вулиці Конякіна та Гордіюк, непротоптані стежки на узбіччях та люди, які знову дістали з шаф пуховики і шуби. Навіть собаки, зіщулившись, трусяться від холоду та вмощуються в снігу.

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