вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Заметені дороги і пішоходи в шубах: сніг на 40-му кварталі Луцька

Заметені дороги і пішоходи в шубах: сніг на 40-му кварталі Луцька
У Луцьку ввечері 16 березня пішов рясний сніг, який за ніч "замів" місто.

Комунальники не були готові до раптової зміни погодніх умов, тому навіть зранку у суботу, 17 березня більшість вулиць міста залишилися неприбраними, пише Район. Луцьк.

Схожа ситуація і на 40-му кварталі. Неприбрані вулиці Конякіна та Гордіюк, непротоптані стежки на узбіччях та люди, які знову дістали з шаф пуховики і шуби. Навіть собаки, зіщулившись, трусяться від холоду та вмощують
ся в снігу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сніг, 40-квартал, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцького депутата впіймали на брехні. Казав, що на кордоні, а застали в барі. ВІДЕО
Розповіли, скільки грошей «витягне» з лучан новий тариф на проїзд
Поліщук постійно бреше лучанам, – експерт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку насмерть замерз чоловік
Сьогодні, 17:06
У Луцьку влаштовують забіг немовлят
Сьогодні, 17:01
Заметені дороги і пішоходи в шубах: сніг на 40-му кварталі Луцька
Сьогодні, 16:23
Скільки заробили за рік головні правоохоронці Волині
Сьогодні, 16:00
Повідомили стан українця, який постраждав у «м’ясорубці» на підйомнику в Грузії
Сьогодні, 15:20
Схожі новини
З першим весняним снігом: «снігопад» у волинському Facebook З першим весняним снігом: «снігопад» у волинському Facebook
Сьогодні, 15:02
Луцьк у хуртовині. ФОТО Луцьк у хуртовині. ФОТО
18 лютий, 19:45
У Луцьку – тролейбусний колапс, – лучанин. ФОТО У Луцьку – тролейбусний колапс, – лучанин. ФОТО
09 лютий, 15:22
Хурделиця замела Луцьк. ФОТО Хурделиця замела Луцьк. ФОТО
04 лютий, 08:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«З Луцьком завжди спекотно»: «Тінь Сонця» відіграли драйвовий концерт
Сьогодні, 12:12
 2
17 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
Водій «підрізав» луцького активіста, який «здав» його поліції
16 березень, 22:46
 1
Прокурор Волині отримав півмільйона зарплати
16 березень, 18:18
 1
Підняття тарифів на розміщення зовнішньої реклами: наповнення міської казни чи вбивство рекламного бізнесу? НАЖИВО
16 березень, 17:25
 1
Медіа
відео
1/8