Заметені дороги і пішоходи в шубах: сніг на 40-му кварталі Луцька
Сьогодні, 16:23
У Луцьку ввечері 16 березня пішов рясний сніг, який за ніч "замів" місто.
Комунальники не були готові до раптової зміни погодніх умов, тому навіть зранку у суботу, 17 березня більшість вулиць міста залишилися неприбраними, пише Район. Луцьк.
Схожа ситуація і на 40-му кварталі. Неприбрані вулиці Конякіна та Гордіюк, непротоптані стежки на узбіччях та люди, які знову дістали з шаф пуховики і шуби. Навіть собаки, зіщулившись, трусяться від холоду та вмощують
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Комунальники не були готові до раптової зміни погодніх умов, тому навіть зранку у суботу, 17 березня більшість вулиць міста залишилися неприбраними, пише Район. Луцьк.
Схожа ситуація і на 40-му кварталі. Неприбрані вулиці Конякіна та Гордіюк, непротоптані стежки на узбіччях та люди, які знову дістали з шаф пуховики і шуби. Навіть собаки, зіщулившись, трусяться від холоду та вмощують
ся в снігу.
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