Завтра в Луцьку - забіг немовлят
Сьогодні, 16:05
Дитячий розважальний центр «FigliMigli» запрошує наймолодших гостей на спортивне свято.
Забіг дітлахів відбудеться 27 березня, - повідомили в адміністрації центру.
«Забіг немовлят» - це спринт на 5-тиметрову дистанцію для дітей до двох років. Правила прості - доповзти до фінішу швидше всіх. Батькам дозволяється підбадьорювати своїх маленьких чемпіонів, кликати їх, але не торкатись до дітей. Переможців спринту визначатимуть серед дівчаток і хлопців.
Розпочнеться дійство о 12:00 27 березня. У програмі конкурси, розваги та призи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Забіг дітлахів відбудеться 27 березня, - повідомили в адміністрації центру.
«Забіг немовлят» - це спринт на 5-тиметрову дистанцію для дітей до двох років. Правила прості - доповзти до фінішу швидше всіх. Батькам дозволяється підбадьорювати своїх маленьких чемпіонів, кликати їх, але не торкатись до дітей. Переможців спринту визначатимуть серед дівчаток і хлопців.
Розпочнеться дійство о 12:00 27 березня. У програмі конкурси, розваги та призи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Нововолинську завищили тарифи на тепло
Сьогодні, 16:28
69-річна львів’янка пробігла 200-кілометровий марафон
Сьогодні, 16:10
Завтра в Луцьку - забіг немовлят
Сьогодні, 16:05
Лучани скаржаться на відкритий люк посеред дороги
Сьогодні, 15:52
Опублікували фото з пожежі в Кемерово
Сьогодні, 15:27
Медіа