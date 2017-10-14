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Завтра в Луцьку - забіг немовлят

Завтра в Луцьку - забіг немовлят
Дитячий розважальний центр «FigliMigli» запрошує наймолодших гостей на спортивне свято.

Забіг дітлахів відбудеться 27 березня, - повідомили в адміністрації центру.

«Забіг немовлят» - це спринт на 5-тиметрову дистанцію для дітей до двох років. Правила прості - доповзти до фінішу швидше всіх. Батькам дозволяється підбадьорювати своїх маленьких чемпіонів, кликати їх, але не торкатись до дітей. Переможців спринту визначатимуть серед дівчаток і хлопців.

Розпочнеться дійство о 12:00 27 березня. У програмі конкурси, розваги та призи.

Завтра в Луцьку - забіг немовлят


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Теги: «FigliMigli», забіг немовлят, варте уваги
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