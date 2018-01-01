У Луцьку насмерть замерз чоловік
Сьогодні, 17:06
Тіло 53-річного чоловіка виявили у сніговому заметі на спортивному майданчику біля школи № 5 у Луцьку.
Як розповіли Волинським Новинам очевидці, на виклик до школи близько 10 години ранку 17 березня прибула поліція.
Чоловіку було 53 роки, він був без верхнього одягу, при ньому знайшли 600 доларів. Слідів насильницької смерті не виявлено.
Чоловік – із благополучної родини. Як зазначили рідні, він мав проблеми із серцем.
Відзначимо, що в результаті попередніх сильних морозів у Луцьку на смерть замерзли п’ять безпритульних осіб.
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Як розповіли Волинським Новинам очевидці, на виклик до школи близько 10 години ранку 17 березня прибула поліція.
Чоловіку було 53 роки, він був без верхнього одягу, при ньому знайшли 600 доларів. Слідів насильницької смерті не виявлено.
Чоловік – із благополучної родини. Як зазначили рідні, він мав проблеми із серцем.
Відзначимо, що в результаті попередніх сильних морозів у Луцьку на смерть замерзли п’ять безпритульних осіб.
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Коментарі 1
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