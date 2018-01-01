вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку насмерть замерз чоловік

У Луцьку насмерть замерз чоловік
Тіло 53-річного чоловіка виявили у сніговому заметі на спортивному майданчику біля школи № 5 у Луцьку.

Як розповіли Волинським Новинам очевидці, на виклик до школи близько 10 години ранку 17 березня прибула поліція.

Чоловіку було 53 роки, він був без верхнього одягу, при ньому знайшли 600 доларів. Слідів насильницької смерті не виявлено.

Чоловік – із благополучної родини. Як зазначили рідні, він мав проблеми із серцем.

Відзначимо, що в результаті попередніх сильних морозів у Луцьку на смерть замерзли п’ять безпритульних осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, смерть, мороз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
безхатченки-домочадці просто неба кричать: "Слава Україні"! Доборолись до самого краю...
Відповісти
Вибір редактора
Луцького депутата впіймали на брехні. Казав, що на кордоні, а застали в барі. ВІДЕО
Розповіли, скільки грошей «витягне» з лучан новий тариф на проїзд
Поліщук постійно бреше лучанам, – експерт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку насмерть замерз чоловік
Сьогодні, 17:06
У Луцьку влаштовують забіг немовлят
Сьогодні, 17:01
Заметені дороги і пішоходи в шубах: сніг на 40-му кварталі Луцька
Сьогодні, 16:23
Скільки заробили за рік головні правоохоронці Волині
Сьогодні, 16:00
Повідомили стан українця, який постраждав у «м’ясорубці» на підйомнику в Грузії
Сьогодні, 15:20
Схожі новини
У Луцьку від морозу помер п'ятий безпритульний У Луцьку від морозу помер п'ятий безпритульний
03 березень, 14:45
У Луцьку пацієнт лікарні скоїв самогубство У Луцьку пацієнт лікарні скоїв самогубство
16 березень, 18:57
За 2 хвилини до смерті: відео авто з аварії в Луцьку За 2 хвилини до смерті: відео авто з аварії в Луцьку
15 березень, 21:24
У Луцьку - смертельна ДТП У Луцьку - смертельна ДТП
15 березень, 19:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«З Луцьком завжди спекотно»: «Тінь Сонця» відіграли драйвовий концерт
Сьогодні, 12:12
 2
17 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
Водій «підрізав» луцького активіста, який «здав» його поліції
16 березень, 22:46
 1
Прокурор Волині отримав півмільйона зарплати
16 березень, 18:18
 1
Підняття тарифів на розміщення зовнішньої реклами: наповнення міської казни чи вбивство рекламного бізнесу? НАЖИВО
16 березень, 17:25
 1
Медіа
відео
1/8