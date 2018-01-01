Замок, Стир і яскрава синичка: луцька зима через об'єктив. ФОТО





Світлини на Андрій Петріщев.



"Останній удар!

Для дітей то в радість, а для водіїв і працівників очисних служб не дуже.

Для фотографів теж радість, тільки вже хотів виставляти щось весняне, ну погоді перечити сенсу немає.

Хуртовина, діти, пташки і Стир", - написав хлопець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин поділивися красивими фото зими у Луцьку, яка "взяла реванш" увечереі 16 березня. Засніжені поля, береги Стриру та колоритна синичка на сніговому покриві потрапиди в об'єктив фотоапарата.Світлини на своїй сторінці у Facebook виклав"Останній удар!Для дітей то в радість, а для водіїв і працівників очисних служб не дуже.Для фотографів теж радість, тільки вже хотів виставляти щось весняне, ну погоді перечити сенсу немає.Хуртовина, діти, пташки і Стир", - написав хлопець.

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