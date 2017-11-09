Аварія в Луцьку: Toyota зіткнулася з Volkswagen, а тоді влетіла в стовп
Сьогодні, 18:51
У Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода, у ході якої зіткнулися автомобілі Toyota Land Cruiser та Volkswagen Transporter.
Аварія трапилася на вулиці Мамсурова близько 12 години, повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.
Чоловік виконував маневр обгону і не впорався із керуванням, його відкинуло на узбіччя, де наїхав на бетонний бордюр і зіткнувся з електроопорою.
Ніхто в автопригоді не постраждав, однак механічних ушкоджень зазнали автомобілі.
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Аварія трапилася на вулиці Мамсурова близько 12 години, повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.
Чоловік виконував маневр обгону і не впорався із керуванням, його відкинуло на узбіччя, де наїхав на бетонний бордюр і зіткнувся з електроопорою.
Ніхто в автопригоді не постраждав, однак механічних ушкоджень зазнали автомобілі.
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