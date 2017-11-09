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Аварія в Луцьку: Toyota зіткнулася з Volkswagen, а тоді влетіла в стовп

Аварія в Луцьку: Toyota зіткнулася з Volkswagen, а тоді влетіла в стовп
У Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода, у ході якої зіткнулися автомобілі Toyota Land Cruiser та Volkswagen Transporter.

Аварія трапилася на вулиці Мамсурова близько 12 години, повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.

Чоловік виконував маневр обгону і не впорався із керуванням, його відкинуло на узбіччя, де наїхав на бетонний бордюр і зіткнувся з електроопорою.

Ніхто в автопригоді не постраждав, однак механічних ушкоджень зазнали автомобілі.


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Теги: аварія, зіткнення, ДТП
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