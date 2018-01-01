Катався без реєстрації: Луцькі патрульні затримали авто, яке наїхало на бордюр
Сьогодні, 21:15
У Луцьку водій наїхав на бордюр, після чого залишив там автівку. Коли поліцейські перевірили машину виявилося, що вона не зареєстрована.
Подія трапилася на вулиці Шевченка, повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Власне, пошкоджений автомобіль виявили патрульні, водія поруч не було. Згодом він з’явився та пояснив, що після наїзду на перешкоду зірвало нижню шарову опору колеса, машину повело вбік, пошкодився передній бампер.
При перевірці документів полісмени встановили, що такий транспортний засіб незареєстрований взагалі, реєстраційних документів водій не пред’явив.
На нього оформили дві постанови, а транспортний засіб затримали на спецмайданчик.
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Подія трапилася на вулиці Шевченка, повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Власне, пошкоджений автомобіль виявили патрульні, водія поруч не було. Згодом він з’явився та пояснив, що після наїзду на перешкоду зірвало нижню шарову опору колеса, машину повело вбік, пошкодився передній бампер.
При перевірці документів полісмени встановили, що такий транспортний засіб незареєстрований взагалі, реєстраційних документів водій не пред’явив.
На нього оформили дві постанови, а транспортний засіб затримали на спецмайданчик.
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