Маєток і земля під Луцьком: що у декларації у подружжя волинських прокурорів

Василя та Оксани Лопох в останній електронній декларації задекларувало шість земельних ділянок, два зведених та два будинки в процесі будівництва, два чужих автомобілі на праві користування та власний причіп.



Про це йдется у публікації журналіста Центру журналістських розслідувань «Сила правди» Юрія Горбача на шпальтах



Колишній Ковельський міжрайонний прокурор Василь Лопоха, який тривалий час очолював регіональну прокуратуру під час президентства Віктора Януковича, звільнився з органів прокуратури лише в березні 2017-го року.



Майже 20 років роботи в прокуратурі, з яких 14 років на керівних посадах – такий стаж Василя Лопохи. З 1997 року він почав працювати помічником прокурора Маневицького району, з 2000 року – прокурор в апараті прокуратури Волинської області. Вже з лютого 2003 Лопоха отримав посаду заступника прокурора Луцького району, на якій пропрацював до середини 2010-го, а тоді пішов на підвищення і очолив прокуратуру Луцького району.



З листопада 2011 року Василя Лопоху перевели на посаду керівника Ковельської міжрайонної прокуратури. Революція Гідності не стала поштовхом до звільнення Василя Лопохи. Протягом 2014-2015 років громадські активісти, депутати періодично вимагали звільнення Лопохи. Покинув посаду Лопоха лише наприкінці 2015-го року.



Дружина досвідченого прокурора Оксана Лопоха також багато років у прокуратурі. Розпочала кар’єру з посади помічника прокурора Маневицького району у квітні 2002-го. Далі працювала в різних відділах прокуратури Волинської області. Зараз обіймає посаду прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури області.



ЗЕМЛЯ В ПЕРЕДМІСТІ ЛУЦЬКА І МАЄТОК НА 40 СОТОК: ОФІЦІЙНІ СТАТКИ



В останній електронній декларації за 2016 рік Василь та Оксана Лопохи вказали шість земельних ділянок, два зведених та два будинки в процесі будівництва, два чужих автомобілі на праві користування та власний причіп.



Серед доходів Лопохи вказали зарплату та допомогу при народженні дитини. Зокрема, понад 124 тисячі гривень зарплати у 2016-му отримав Василь Лопоха та 133 тисячі 840 гривень – Оксана Лопоха. Допомога при народженні дитини склала 16,7 тисяч гривень. Також екс-прокурор Василь Лопоха вказав, що має 150 тисяч гривень готівкою.



Зупинимось детальніше на офіційному майну Лопох, адже майже усе воно набуте під час роботи подружжя в прокуратурі.



Три з шести земельних ділянок Лопох розташовані у селах Зміїнець та Забороль Луцького району. Тут земля досить дорога, адже населені пункти безпосередньо межують з містом і фактично є його передмістям.



Задекларований час набуття землі збігається з періодом, коли Василь Лопоха був заступником прокурора цього ж району. З’ясувати яким чином Лопохи отримали ці ділянки: безкоштовно чи купили – не вдається. У Заборольській та Княгининівській сільських радах не надають інформацію, посилаючись на те, що відповідні рішення сесій рад передані до архіву. Звідти ж копії рішень органів місцевого самоврядування журналістам не надають вже давно.



Дві ділянки Лопох розміром по 20 соток кожна розташовані у селі Забороль поруч. На одній розташований будинок площею 380 кв. м. та господарські споруди, а на другій – ще один на 235 кв. м.



Ділянка Оксани Лопохи у селі Тарасове площею 24 сотки пустує з 2005 року. Цікаво, що ділянка розташована на тій самій вулиці, за декілька метрів від ділянки колишнього заступника прокурора Волинської області Валерія Невірця, який звів будинок на 310 кв. м.



Ділянка обгороджена високим парканом, проте на самій території – пустка.



Ще одна ділянка Оксани Лопохи площею 8,33 сотки знаходиться в с. Любохини Старовижівського району. В цьому селі Лопохи також декларують зведення житлового будинку на 150 кв. м.



Інші дві ділянки площами 25 та 45 соток, які належать Василю Лопосі, розташовані у селі Мала Яблунька Маневицького району. Там же знаходиться і невеличкий будиночок на 48,3 кв. м.



«AUDI» МАМИ ПРОКУРОРА ТА «LAND CRUISER» МАТЕРІ КОВБАСНОГО БІЗНЕСМЕНА



За 2016 рік, як і кілька років до того, прокурорське подружжя Лопох декларувало два автомобілі: «Toyota Land Cruiser» 2008 року випуску та «Audi A6» 2006 року випуску. Обидва автомобілі записані на третіх осіб, а в Лопох нібито перебувають на праві користування.



Згідно з декларацією, власницею «Land Cruiser» є луцька підприємиця, матір відомого в Луцьку засновника м’ясо-ковбасної компанії «Дмитрук» Олега Дмитрука Лариса Дмитрук, а «Audi A6» – мама Оксани Лопохи Любов Хомич.



Якщо батьки Оксани Лопохи пояснюють, що вони самі авто дочці подарували, то як пояснити наявність в прокурорського подружжя автомобіля мами бізнесмена, виробничі потужності якого розташовані в тому ж Луцькому районі, де довгий час працював Василь Лопоха?



Я думаю, перед тим як задавати Ларисі Никонівні такі запитання, Вам як мінімум потрібно стати держслужбовцем певних контролюючих органів. Дякую Вам за спілкування, нажаль надалі не зможу відповідати на Ваші запитання! – коротко відповів на прохання допомогти в комунікації із Ларисою Дмитрук її син, засновник і керівник компанії «Дмитрук» Олег Дмитрук.



На екс-прокурора Василя Лопоху із транспорту зареєстровано лише причіп КНОТТ 2013 року випуску.



БАТЬКИ-ЛІСНИКИ З КВАРТИРОЮ В ЛУЦЬКУ, ЗЕМЛЕЮ І БУДИНКОМ В ПЕРЕДМІСТІ



56-річна матір Оксани Лопохи Любов Хомич ось уже 37 років як працює в Маневицькому лісгоспі. У 1980-х та 90-х була лісником та майстром лісу, а з 1997-го – майстер лісу Черевахівського лісництва.



Поруч з нею 37 років у Маневицькому лісгоспі працює і її чоловік, батько Оксани Лопохи Сергій Хомич. З 2010-го понині він лісничий Черевахівського лісництва.



Подружжя Хомичів, яке четверте десятиліття доглядає за лісами Маневиччини, виявилося нажило трохи нерухомості і поближче до сім’ї дочки-прокурора. За 2016-й рік Хомичі задекларували ділянку на 25 соток та будинок на 152 кв. м. в селі Череваха Маневицького району. Крім цього, поки дочка і зять працювали в прокуратурі в Хомичів з’явилися ділянки площею 10 соток у тому ж селі Забороль Луцького району та 24 сотки в селі Боратин.



Не лише пильнувати за лісом встигають батьки Оксани Лопохи, але й зводити будинок на 293 кв. м. на ділянці в Заборолі.



Але й це не все. Торік улітку лісничий Сергій Хомич придбав квартиру в новобудові компанії «Волиньавтомотосервіс» на Рівненській, 127 у Луцьку. За інформацією з електронної декларації двокімнатна квартира на 71 кв. м. обійшлася сім’ї лісничого у 353 тисячі гривень, тобто менше 5 тисяч гривень за квадратний метр. І це дуже дешево як для Луцька, адже вартість квадратного метра в новобудовах Луцька зараз починається від 8-10 тисяч гривень.



Луцькі ріелтори припускають, що в декларації вказана оціночна вартість майна, а його реальна вартість вища і може сягати 700 тисяч гривень.



Це все при тому, що за останніх шістнадцять років на роботі в Маневицькому лісгоспі Сергію Хомичу нарахували загалом 685 тисяч гривень зарплати, а його дружині – 513 тисяч. У 2017 році на роботі їм нарахували 151 тисячу та 106 тисяч гривень відповідно. Крім цього було ще по 20 тисяч гривень пенсії.



При таких доходах та нерухомості Хомичі декларують за 2016 рік 330 тисяч гривень готівки. А от серед транспорту в них «ВАЗ 2121» 1981-го року випуску, «ВАЗ 2170» 2008 року випуску та «Audi A6», яка нібито в користуванні дочки.



Звідки у сім’ї лісничого з’явилося стільки нерухомості та заощаджень при досить скромній зарплаті на держпідприємстві ми запитали у лісничого Сергія Хомича.



– Я працюю, в мене з 18 років стаж, мені 61 рік, і що я на квартиру не заробив за все своє життя? Я 38-й рік працюю в системі лісового господарства, з жінкою буде 74 роки разом на двох, – каже лісничий Черевахівського лісництва, батько Оксани Лопохи Сергій Хомич. – Батько покійний віддав ще. Я в селі живу, корова є, свині є, які в мене витрати… Куди я ті гроші маю дівати?



– А для чого вам нерухомість в Луцьку і біля Луцька, коли працюєте в Маневицькому районі? – цікавимось.



– В мене внуки є, семеро внуків, я ж не тільки для себе живу. Зараз в мене зарплата 9 тисяч з копійками ставка плюс премія і пенсія. І які ми маємо витрати? Навіть хліб печемо свій. Я все життя в селі. У відпустці 37 років не був взагалі. Тут нема ніяких зловживань.



– А чому квартира така дешева вам вийшла?



– Ну я звідки знаю, такі ціни. Так вийшло, що ж я, не буду розказувати. Там все нормально, ніякої корупції нема.



– Чому автомобіль «Ауді А6» записаний на вас, а користується сім’я дочки?



– Подарували, що ж дочці не можемо подарувати машини? – мовить Сергій Хомич.



ЧОТИРИКІМНАТНА КВАРТИРА БАТЬКІВ-ПЕНСІОНЕРІВ ЕКС-ПРОКУРОРА



Подружжя батьків екс-прокурора Василя Лопохи Василя та Галини Лопох вже кілька років на пенсії. Торік Галина Лопоха зареєструвала право власності на чотирикімнатну квартиру площею 141 кв. м. в новобудові на вулиці Липинського, 7 у Луцьку. Це відомий довгобуд, який зводили близько 8 років. За інформацією з реєстру нерухомого майна, договір про інвестування в будівництво Лопохи уклали ще на старті будівництва в 2007 році.



За даними аналітичної системи «YouControl», пенсіонери Василь та Галина Лопохи є співзасновниками лісозаготівельної фірми «Тис» у Маневичах.



ПРОКУРОР ОКСАНА ЛОПОХА: ВИ – НЕ НАЗК, ПОЯСНЮВАТИ НІЧОГО НЕ БУДУ



Василь Лопоха з 2016 року в прокуратурі не працює, натомість там продовжує працювати його дружина, в якої ми і спробували запитати про походження численної нерухомості і майна.



Однак, Оксана Лопоха навідріз відмовилася будь-що пояснювати журналісту.



Я не бачу причин, чому я маю з вами спілкуватися щодо моєї електронної декларації. Ви не уповноважений орган на перевірку повноти і достовірності відображених даних у декларації. Тому я не бачу причин з вами спілкуватися, – відмовляється говорити Оксана Лопоха. – В нас є єдиний уповноважений орган, це НАЗК. Декларації у відкритому доступі, ви можете переглянути, зробити свої припущення і міркування, але спілкуватися з вами щодо своєї декларації я не буду. І не хочу, і не буду, і не маю причин для цього. Єдиний орган якому я можу і зобов’язана щось пояснювати це уповноваженим представникам НАЗК.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Подружжя волинських прокурорівтав останній електронній декларації задекларувало шість земельних ділянок, два зведених та два будинки в процесі будівництва, два чужих автомобілі на праві користування та власний причіп.Про це йдется у публікації журналіста Центру журналістських розслідувань «Сила правди»на шпальтах «Громадського. Волинь». Колишній Ковельський міжрайонний прокурор Василь Лопоха, який тривалий час очолював регіональну прокуратуру під час президентства Віктора Януковича, звільнився з органів прокуратури лише в березні 2017-го року.Майже 20 років роботи в прокуратурі, з яких 14 років на керівних посадах – такий стаж Василя Лопохи. З 1997 року він почав працювати помічником прокурора Маневицького району, з 2000 року – прокурор в апараті прокуратури Волинської області. Вже з лютого 2003 Лопоха отримав посаду заступника прокурора Луцького району, на якій пропрацював до середини 2010-го, а тоді пішов на підвищення і очолив прокуратуру Луцького району.З листопада 2011 року Василя Лопоху перевели на посаду керівника Ковельської міжрайонної прокуратури. Революція Гідності не стала поштовхом до звільнення Василя Лопохи. Протягом 2014-2015 років громадські активісти, депутати періодично вимагали звільнення Лопохи. Покинув посаду Лопоха лише наприкінці 2015-го року.Дружина досвідченого прокурора Оксана Лопоха також багато років у прокуратурі. Розпочала кар’єру з посади помічника прокурора Маневицького району у квітні 2002-го. Далі працювала в різних відділах прокуратури Волинської області. Зараз обіймає посаду прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури області.В останній електронній декларації за 2016 рік Василь та Оксана Лопохи вказали шість земельних ділянок, два зведених та два будинки в процесі будівництва, два чужих автомобілі на праві користування та власний причіп.Серед доходів Лопохи вказали зарплату та допомогу при народженні дитини. Зокрема, понад 124 тисячі гривень зарплати у 2016-му отримав Василь Лопоха та 133 тисячі 840 гривень – Оксана Лопоха. Допомога при народженні дитини склала 16,7 тисяч гривень. Також екс-прокурор Василь Лопоха вказав, що має 150 тисяч гривень готівкою.Зупинимось детальніше на офіційному майну Лопох, адже майже усе воно набуте під час роботи подружжя в прокуратурі.Три з шести земельних ділянок Лопох розташовані у селах Зміїнець та Забороль Луцького району. Тут земля досить дорога, адже населені пункти безпосередньо межують з містом і фактично є його передмістям.Задекларований час набуття землі збігається з періодом, коли Василь Лопоха був заступником прокурора цього ж району. З’ясувати яким чином Лопохи отримали ці ділянки: безкоштовно чи купили – не вдається. У Заборольській та Княгининівській сільських радах не надають інформацію, посилаючись на те, що відповідні рішення сесій рад передані до архіву. Звідти ж копії рішень органів місцевого самоврядування журналістам не надають вже давно.Дві ділянки Лопох розміром по 20 соток кожна розташовані у селі Забороль поруч. На одній розташований будинок площею 380 кв. м. та господарські споруди, а на другій – ще один на 235 кв. м.Ділянка Оксани Лопохи у селі Тарасове площею 24 сотки пустує з 2005 року. Цікаво, що ділянка розташована на тій самій вулиці, за декілька метрів від ділянки колишнього заступника прокурора Волинської області Валерія Невірця, який звів будинок на 310 кв. м.Ділянка обгороджена високим парканом, проте на самій території – пустка.Ще одна ділянка Оксани Лопохи площею 8,33 сотки знаходиться в с. Любохини Старовижівського району. В цьому селі Лопохи також декларують зведення житлового будинку на 150 кв. м.Інші дві ділянки площами 25 та 45 соток, які належать Василю Лопосі, розташовані у селі Мала Яблунька Маневицького району. Там же знаходиться і невеличкий будиночок на 48,3 кв. м.За 2016 рік, як і кілька років до того, прокурорське подружжя Лопох декларувало два автомобілі: «Toyota Land Cruiser» 2008 року випуску та «Audi A6» 2006 року випуску. Обидва автомобілі записані на третіх осіб, а в Лопох нібито перебувають на праві користування.Згідно з декларацією, власницею «Land Cruiser» є луцька підприємиця, матір відомого в Луцьку засновника м’ясо-ковбасної компанії «Дмитрук», а «Audi A6» – мама Оксани ЛопохиЯкщо батьки Оксани Лопохи пояснюють, що вони самі авто дочці подарували, то як пояснити наявність в прокурорського подружжя автомобіля мами бізнесмена, виробничі потужності якого розташовані в тому ж Луцькому районі, де довгий час працював Василь Лопоха?Я думаю, перед тим як задаватитакі запитання, Вам як мінімум потрібно стати держслужбовцем певних контролюючих органів. Дякую Вам за спілкування, нажаль надалі не зможу відповідати на Ваші запитання! – коротко відповів на прохання допомогти в комунікації із Ларисою Дмитрук її син, засновник і керівник компанії «Дмитрук» Олег Дмитрук.На екс-прокурора Василя Лопоху із транспорту зареєстровано лише причіп КНОТТ 2013 року випуску.56-річна матір Оксани Лопохи Любов Хомич ось уже 37 років як працює в Маневицькому лісгоспі. У 1980-х та 90-х була лісником та майстром лісу, а з 1997-го – майстер лісу Черевахівського лісництва.Поруч з нею 37 років у Маневицькому лісгоспі працює і її чоловік, батько Оксани Лопохи. З 2010-го понині він лісничий Черевахівського лісництва.Подружжя Хомичів, яке четверте десятиліття доглядає за лісами Маневиччини, виявилося нажило трохи нерухомості і поближче до сім’ї дочки-прокурора. За 2016-й рік Хомичі задекларували ділянку на 25 соток та будинок на 152 кв. м. в селі Череваха Маневицького району. Крім цього, поки дочка і зять працювали в прокуратурі в Хомичів з’явилися ділянки площею 10 соток у тому ж селі Забороль Луцького району та 24 сотки в селі Боратин.Не лише пильнувати за лісом встигають батьки Оксани Лопохи, але й зводити будинок на 293 кв. м. на ділянці в Заборолі.Але й це не все. Торік улітку лісничий Сергій Хомич придбав квартиру в новобудові компанії «Волиньавтомотосервіс» на Рівненській, 127 у Луцьку. За інформацією з електронної декларації двокімнатна квартира на 71 кв. м. обійшлася сім’ї лісничого у 353 тисячі гривень, тобто менше 5 тисяч гривень за квадратний метр. І це дуже дешево як для Луцька, адже вартість квадратного метра в новобудовах Луцька зараз починається від 8-10 тисяч гривень.Луцькі ріелтори припускають, що в декларації вказана оціночна вартість майна, а його реальна вартість вища і може сягати 700 тисяч гривень.Це все при тому, що за останніх шістнадцять років на роботі в Маневицькому лісгоспі Сергію Хомичу нарахували загалом 685 тисяч гривень зарплати, а його дружині – 513 тисяч. У 2017 році на роботі їм нарахували 151 тисячу та 106 тисяч гривень відповідно. Крім цього було ще по 20 тисяч гривень пенсії.При таких доходах та нерухомості Хомичі декларують за 2016 рік 330 тисяч гривень готівки. А от серед транспорту в них «ВАЗ 2121» 1981-го року випуску, «ВАЗ 2170» 2008 року випуску та «Audi A6», яка нібито в користуванні дочки.Звідки у сім’ї лісничого з’явилося стільки нерухомості та заощаджень при досить скромній зарплаті на держпідприємстві ми запитали у лісничого Сергія Хомича.– Я працюю, в мене з 18 років стаж, мені 61 рік, і що я на квартиру не заробив за все своє життя? Я 38-й рік працюю в системі лісового господарства, з жінкою буде 74 роки разом на двох, – каже лісничий Черевахівського лісництва, батько Оксани Лопохи Сергій Хомич. – Батько покійний віддав ще. Я в селі живу, корова є, свині є, які в мене витрати… Куди я ті гроші маю дівати?– А для чого вам нерухомість в Луцьку і біля Луцька, коли працюєте в Маневицькому районі? – цікавимось.– В мене внуки є, семеро внуків, я ж не тільки для себе живу. Зараз в мене зарплата 9 тисяч з копійками ставка плюс премія і пенсія. І які ми маємо витрати? Навіть хліб печемо свій. Я все життя в селі. У відпустці 37 років не був взагалі. Тут нема ніяких зловживань.– А чому квартира така дешева вам вийшла?– Ну я звідки знаю, такі ціни. Так вийшло, що ж я, не буду розказувати. Там все нормально, ніякої корупції нема.– Чому автомобіль «Ауді А6» записаний на вас, а користується сім’я дочки?– Подарували, що ж дочці не можемо подарувати машини? – мовить Сергій Хомич.Подружжя батьків екс-прокурора Василя Лопохи Василя та Галини Лопох вже кілька років на пенсії. Торік Галина Лопоха зареєструвала право власності на чотирикімнатну квартиру площею 141 кв. м. в новобудові на вулиці Липинського, 7 у Луцьку. Це відомий довгобуд, який зводили близько 8 років. За інформацією з реєстру нерухомого майна, договір про інвестування в будівництво Лопохи уклали ще на старті будівництва в 2007 році.За даними аналітичної системи «YouControl», пенсіонери Василь та Галина Лопохи є співзасновниками лісозаготівельної фірми «Тис» у Маневичах.ПРОКУРОР ОКСАНА ЛОПОХА: ВИ – НЕ НАЗК, ПОЯСНЮВАТИ НІЧОГО НЕ БУДУВасиль Лопоха з 2016 року в прокуратурі не працює, натомість там продовжує працювати його дружина, в якої ми і спробували запитати про походження численної нерухомості і майна.Однак, Оксана Лопоха навідріз відмовилася будь-що пояснювати журналісту.Я не бачу причин, чому я маю з вами спілкуватися щодо моєї електронної декларації. Ви не уповноважений орган на перевірку повноти і достовірності відображених даних у декларації. Тому я не бачу причин з вами спілкуватися, – відмовляється говорити Оксана Лопоха. – В нас є єдиний уповноважений орган, це НАЗК. Декларації у відкритому доступі, ви можете переглянути, зробити свої припущення і міркування, але спілкуватися з вами щодо своєї декларації я не буду. І не хочу, і не буду, і не маю причин для цього. Єдиний орган якому я можу і зобов’язана щось пояснювати це уповноваженим представникам НАЗК.

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