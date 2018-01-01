Акторська майстерність та експерименти: у Ковелі діє самодіяльний театр-студія





Про це йдеться у сюжеті Телевізійного центру Ковель, інформує



"Мені завжди хотілося, щоб в Ковелі був театр. І от, коли я повернулася сюди після 15-ти років проживання і роботи в Києві, то одразу згадала про свою мрію. І власне отримала підтримку в тому, щоб на базі відремонтованого народного дому "Просвіта" організувати самодіяльний театр-студію...", - розповідає режисер-постановник аматорського театру-студії Альона Малюга-Мельникова.



В театрі-студії вчать азам акторської майстерності. Експериментують на заняттях з ораторського мистецтва, вокалу та ритмопластики.



"Театр — це щось особливе! Ми не лише розвиваємо акторські здібності, а й заряджаємось позитивом. Сюди хочеться приходити. Ми тут засвоюємо не лише практичні навички, а й теорію, слухаємо розповіді про різних театральних діячів... Дуже цікаво!", - говорить акторка театру-студії Інна Поліщук.



Власне, тому на вечірні репетиції в театральну студію і йдуть з цікавістю люди різного віку та професій. Вже на початках в театрали записалися близько півсотні ковельчан.



"В школі часто виходив на сцену, пробував себе в різних ролях. Але в мене не було можливості повчитися акторському мистецтву. А, коли взнав, що в нас тут відкрилась театральна студія, одразу прийшов на заняття. Кожен день якість нові знання, удосконалюєш своє вміння...", - розповідає учень професійного ліцею



"Я люблю аматорське мистецтво, часто відвідую концерти. Але не вмію співати чи танцювати... А хочеться себе проявляти, хочеться розвиватися і жити цікаво. Тому, коли почула про цю студію, відразу прийшла — і не шкодую. Ми навіть помічали з колегами, що зі сцени виходимо з іншим, набагато кращим настроєм... Це просто цікаво... " - каже акторка театру-студії Ольга Пірожик.



Ковельські театрали поки що не придумали назву свого театру. Однак, уже встигли показати дебютну виставу — інсценізацію новели волинянина Віктора Гребенюка “Крижем”.



"Підходили люди і казали, що ніби побували в справжньому театрі. Таке нам дуже приємно чути, бо ми старалися і докладали всіх зусиль на репетиціях. Звичайно, хочеться, щоб у нас вийшло, адже ми розпочали фактично з нуля. І поки що так і працюємо - більше на ентузіазмі та бажанні...", - розповідає режисер-постановник аматорського театру-студії Альона Малюга-Мельникова.



Свою нову сценічну роботу аматори сцени представлять на публіку до чергових роковин Чорнобильської трагедії. В планах також — відкрити дитячу секцію театру-студії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі при народному домі "Просвіта" діє аматорський експериментальний театр-студія. Театрали ще не придумали для себе назви, однак вже показали дебютну виставу.Про це йдеться у сюжеті Телевізійного центру Ковель, інформує ПроКовель "Мені завжди хотілося, щоб в Ковелі був театр. І от, коли я повернулася сюди після 15-ти років проживання і роботи в Києві, то одразу згадала про свою мрію. І власне отримала підтримку в тому, щоб на базі відремонтованого народного дому "Просвіта" організувати самодіяльний театр-студію...", - розповідає режисер-постановник аматорського театру-студіїВ театрі-студії вчать азам акторської майстерності. Експериментують на заняттях з ораторського мистецтва, вокалу та ритмопластики."Театр — це щось особливе! Ми не лише розвиваємо акторські здібності, а й заряджаємось позитивом. Сюди хочеться приходити. Ми тут засвоюємо не лише практичні навички, а й теорію, слухаємо розповіді про різних театральних діячів... Дуже цікаво!", - говорить акторка театру-студіїВласне, тому на вечірні репетиції в театральну студію і йдуть з цікавістю люди різного віку та професій. Вже на початках в театрали записалися близько півсотні ковельчан."В школі часто виходив на сцену, пробував себе в різних ролях. Але в мене не було можливості повчитися акторському мистецтву. А, коли взнав, що в нас тут відкрилась театральна студія, одразу прийшов на заняття. Кожен день якість нові знання, удосконалюєш своє вміння...", - розповідає учень професійного ліцею"Я люблю аматорське мистецтво, часто відвідую концерти. Але не вмію співати чи танцювати... А хочеться себе проявляти, хочеться розвиватися і жити цікаво. Тому, коли почула про цю студію, відразу прийшла — і не шкодую. Ми навіть помічали з колегами, що зі сцени виходимо з іншим, набагато кращим настроєм... Це просто цікаво... " - каже акторка театру-студіїКовельські театрали поки що не придумали назву свого театру. Однак, уже встигли показати дебютну виставу — інсценізацію новели волинянина“Крижем”."Підходили люди і казали, що ніби побували в справжньому театрі. Таке нам дуже приємно чути, бо ми старалися і докладали всіх зусиль на репетиціях. Звичайно, хочеться, щоб у нас вийшло, адже ми розпочали фактично з нуля. І поки що так і працюємо - більше на ентузіазмі та бажанні...", - розповідає режисер-постановник аматорського театру-студіїСвою нову сценічну роботу аматори сцени представлять на публіку до чергових роковин Чорнобильської трагедії. В планах також — відкрити дитячу секцію театру-студії.

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