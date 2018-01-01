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Засніжені світлини весняного Шацька

Засніжені світлини весняного Шацька
Посеред березня Волинь піддалася сніговій атації. У білу зимову ковдру закутало й Шацьк, який вже встиг прокинутися після зими.

Більше того, в найближчі дні синоптики прогнозують ще й доволі сильні морози: до -10-12 градусів, пише Район. Шацьк.

Найбільше клопоту сніг додав комунальникам, котрі, до речі, у неділю, 18 березня, відзначають свою професійне свято. Проте врони вже з самого ранку на посту: снігоприбиральна техніка вийшла розчищати та посипати піщано-сольовою сумішшю дороги та центральні тротуари селища.

А шачани у соціальних мережах активно діляться світлинами засніженого Шацька, адже у дворах сніговий покрив сягає до 20-30 сантиметрів.

Як прогнозують метеорологи, така погода триватиме щонайменше до кінця наступного тижня. Далі синоптики прогнозують потепління.

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Теги: Шацьк, сніг
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