Засніжені світлини весняного Шацька





Більше того, в найближчі дні синоптики прогнозують ще й доволі сильні морози: до -10-12 градусів, пише



Найбільше клопоту сніг додав комунальникам, котрі, до речі, у неділю, 18 березня, відзначають свою професійне свято. Проте врони вже з самого ранку на посту: снігоприбиральна техніка вийшла розчищати та посипати піщано-сольовою сумішшю дороги та центральні тротуари селища.



А шачани у соціальних мережах активно діляться світлинами засніженого Шацька, адже у дворах сніговий покрив сягає до 20-30 сантиметрів.



Як прогнозують метеорологи, така погода триватиме щонайменше до кінця наступного тижня. Далі синоптики прогнозують потепління.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Посеред березня Волинь піддалася сніговій атації. У білу зимову ковдру закутало й Шацьк, який вже встиг прокинутися після зими.Більше того, в найближчі дні синоптики прогнозують ще й доволі сильні морози: до -10-12 градусів, пише Район. Шацьк. Найбільше клопоту сніг додав комунальникам, котрі, до речі, у неділю, 18 березня, відзначають свою професійне свято. Проте врони вже з самого ранку на посту: снігоприбиральна техніка вийшла розчищати та посипати піщано-сольовою сумішшю дороги та центральні тротуари селища.А шачани у соціальних мережах активно діляться світлинами засніженого Шацька, адже у дворах сніговий покрив сягає до 20-30 сантиметрів.Як прогнозують метеорологи, така погода триватиме щонайменше до кінця наступного тижня. Далі синоптики прогнозують потепління.

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