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Синоптик розповіла, коли в Україну прийде справжнє потепління

Синоптик розповіла, коли в Україну прийде справжнє потепління
В Україні стале потепління розпочнеться із 26 березня.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

Синоптик повідомляє, що протягом місяця через територію України прокочуються циклони з півдня Європи. Один із них рухається із північно-східного напрямку, інший вже над Балканами і скоро теж дістанеться українського кордону.

"Північ зачепить дуже легенько або й просто омине. А ось на Заході, Півдні України, а потім впродовж дня через Центр аж до Сходу - опади переважно у вигляді снігу, південніше - з дощем. Північно-східний вітер залишиться поривчастим, сильним", - повідомила синоптик.

Однак нинішній циклон не відступить протягом тижня.

"Що сказати з приводу цього нового циклонічного серіалу? Перечекати разом із синоптиками. Бо лише синоптики скажуть, що з 26-го березня в Україні розпочнеться стале потепління", - резюмувала Діденко.

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Теги: циклон, погода, потепління, прогноз
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