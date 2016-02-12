Синоптик розповіла, коли в Україну прийде справжнє потепління
Сьогодні, 22:09
В Україні стале потепління розпочнеться із 26 березня.
Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
Синоптик повідомляє, що протягом місяця через територію України прокочуються циклони з півдня Європи. Один із них рухається із північно-східного напрямку, інший вже над Балканами і скоро теж дістанеться українського кордону.
"Північ зачепить дуже легенько або й просто омине. А ось на Заході, Півдні України, а потім впродовж дня через Центр аж до Сходу - опади переважно у вигляді снігу, південніше - з дощем. Північно-східний вітер залишиться поривчастим, сильним", - повідомила синоптик.
Однак нинішній циклон не відступить протягом тижня.
"Що сказати з приводу цього нового циклонічного серіалу? Перечекати разом із синоптиками. Бо лише синоптики скажуть, що з 26-го березня в Україні розпочнеться стале потепління", - резюмувала Діденко.
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Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
Синоптик повідомляє, що протягом місяця через територію України прокочуються циклони з півдня Європи. Один із них рухається із північно-східного напрямку, інший вже над Балканами і скоро теж дістанеться українського кордону.
"Північ зачепить дуже легенько або й просто омине. А ось на Заході, Півдні України, а потім впродовж дня через Центр аж до Сходу - опади переважно у вигляді снігу, південніше - з дощем. Північно-східний вітер залишиться поривчастим, сильним", - повідомила синоптик.
Однак нинішній циклон не відступить протягом тижня.
"Що сказати з приводу цього нового циклонічного серіалу? Перечекати разом із синоптиками. Бо лише синоптики скажуть, що з 26-го березня в Україні розпочнеться стале потепління", - резюмувала Діденко.
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