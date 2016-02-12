Синоптик розповіла, коли в Україну прийде справжнє потепління





Про це на Наталка Діденко.



Синоптик повідомляє, що протягом місяця через територію України прокочуються циклони з півдня Європи. Один із них рухається із північно-східного напрямку, інший вже над Балканами і скоро теж дістанеться українського кордону.



"Північ зачепить дуже легенько або й просто омине. А ось на Заході, Півдні України, а потім впродовж дня через Центр аж до Сходу - опади переважно у вигляді снігу, південніше - з дощем. Північно-східний вітер залишиться поривчастим, сильним", - повідомила синоптик.



Однак нинішній циклон не відступить протягом тижня.



"Що сказати з приводу цього нового циклонічного серіалу? Перечекати разом із синоптиками. Бо лише синоптики скажуть, що з 26-го березня в Україні розпочнеться стале потепління", - резюмувала Діденко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні стале потепління розпочнеться із 26 березня.Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написала синоптикСиноптик повідомляє, що протягом місяця через територію України прокочуються циклони з півдня Європи. Один із них рухається із північно-східного напрямку, інший вже над Балканами і скоро теж дістанеться українського кордону."Північ зачепить дуже легенько або й просто омине. А ось на Заході, Півдні України, а потім впродовж дня через Центр аж до Сходу - опади переважно у вигляді снігу, південніше - з дощем. Північно-східний вітер залишиться поривчастим, сильним", - повідомила синоптик.Однак нинішній циклон не відступить протягом тижня."Що сказати з приводу цього нового циклонічного серіалу? Перечекати разом із синоптиками. Бо лише синоптики скажуть, що з 26-го березня в Україні розпочнеться стале потепління", - резюмувала Діденко.

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