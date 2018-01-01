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Як розвивається автомоделювання в Луцьку. ВІДЕО

Як розвивається автомоделювання в Луцьку. ВІДЕО
На Волині дітей, які хочуть пов’язати своє майбутнє із конструюванням та автомоделюванням, не меншає.

Керівники гуртків запевняють, що, як і колись, цим технічним видом творчості займаються півтисячі учнів. Автомодельний спорт можна назвати доступним. Юні лучани вже перемагають на міжнародному рівні, - йдеться в сюжеті 12-го каналу.

На Волині цього року вже відбулися відбіркові змагання з автомодельного спорту. Лише десять з 62 конструкторів представлятимуть область у двох видах: трасові моделі та кімнатні кордові.

Саме власник найшвидшої моделі і стане переможцем. В кордовому моделюванні достатньо створити найдосконалішу модель для перемоги, у трасовому - ще й треба вміти нею філігранно управляти. Щодо пророкування майбутнього моделістів - керівники гуртків розійшлися.

Нещодавно міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував, що Україна стане майданчиком для реалізації міжнародних транспортних проектів Ілона Маска. Тож держава потребуватиме висококваліфікованих конструкторів, якими мріють стати вихованці гуртків моделювання.


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Теги: автомоделювання
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