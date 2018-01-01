Як розвивається автомоделювання в Луцьку. ВІДЕО

На Волині дітей, які хочуть пов’язати своє майбутнє із конструюванням та автомоделюванням, не меншає.Керівники гуртків запевняють, що, як і колись, цим технічним видом творчості займаються півтисячі учнів. Автомодельний спорт можна назвати доступним. Юні лучани вже перемагають на міжнародному рівні, - йдеться в сюжеті 12-го каналу.На Волині цього року вже відбулися відбіркові змагання з автомодельного спорту. Лише десять з 62 конструкторів представлятимуть область у двох видах: трасові моделі та кімнатні кордові.Саме власник найшвидшої моделі і стане переможцем. В кордовому моделюванні достатньо створити найдосконалішу модель для перемоги, у трасовому - ще й треба вміти нею філігранно управляти. Щодо пророкування майбутнього моделістів - керівники гуртків розійшлися.Нещодавно міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував, що Україна стане майданчиком для реалізації міжнародних транспортних проектів Ілона Маска. Тож держава потребуватиме висококваліфікованих конструкторів, якими мріють стати вихованці гуртків моделювання.