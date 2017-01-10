Вихованці луцької музичної школи показали свої таланти
Сьогодні, 08:45
Учні та викладачі Луцької музичної школи №2 презентували свій творчий доробок.
Концерт відбувся у Будинку культури, інформує прес-служба Луцької міської ради
Висока виконавська майстерність, віртуозність, сценічна культура учасників концертної програми гаряче сприймалися глядачами, які щирими оплесками, захопленими вигуками «браво», «молодці» супроводжували виступи шкільних хорових та музичних колективів, а також сольних виконавців.
Учні та викладачі музичної школи підготували прекрасну насичену програму. Під час концерту вони показали скільки у нашому місті талановитих людей.
У заході взяли участь радник міського голови Ігор Поліщук, директор департаменту культури Тетяна Гнатів та депутат міської ради Майя Шостак.
Творчий звіт мистецького закладу вчергове засвідчив високий мистецький потенціал викладачів і учнів.
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Концерт відбувся у Будинку культури, інформує прес-служба Луцької міської ради
Висока виконавська майстерність, віртуозність, сценічна культура учасників концертної програми гаряче сприймалися глядачами, які щирими оплесками, захопленими вигуками «браво», «молодці» супроводжували виступи шкільних хорових та музичних колективів, а також сольних виконавців.
Учні та викладачі музичної школи підготували прекрасну насичену програму. Під час концерту вони показали скільки у нашому місті талановитих людей.
У заході взяли участь радник міського голови Ігор Поліщук, директор департаменту культури Тетяна Гнатів та депутат міської ради Майя Шостак.
Творчий звіт мистецького закладу вчергове засвідчив високий мистецький потенціал викладачів і учнів.
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