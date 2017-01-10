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Вихованці луцької музичної школи показали свої таланти

Вихованці луцької музичної школи показали свої таланти
Учні та викладачі Луцької музичної школи №2 презентували свій творчий доробок.

Концерт відбувся у Будинку культури, інформує прес-служба Луцької міської ради

Висока виконавська майстерність, віртуозність, сценічна культура учасників концертної програми гаряче сприймалися глядачами, які щирими оплесками, захопленими вигуками «браво», «молодці» супроводжували виступи шкільних хорових та музичних колективів, а також сольних виконавців.

Учні та викладачі музичної школи підготували прекрасну насичену програму. Під час концерту вони показали скільки у нашому місті талановитих людей.

У заході взяли участь радник міського голови Ігор Поліщук, директор департаменту культури Тетяна Гнатів та депутат міської ради Майя Шостак.

Творчий звіт мистецького закладу вчергове засвідчив високий мистецький потенціал викладачів і учнів.


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Теги: діти, виступ, концерт
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