Вихованці луцької музичної школи показали свої таланти





Концерт відбувся у Будинку культури, інформує прес-служба Луцької міської ради



Висока виконавська майстерність, віртуозність, сценічна культура учасників концертної програми гаряче сприймалися глядачами, які щирими оплесками, захопленими вигуками «браво», «молодці» супроводжували виступи шкільних хорових та музичних колективів, а також сольних виконавців.



Учні та викладачі музичної школи підготували прекрасну насичену програму. Під час концерту вони показали скільки у нашому місті талановитих людей.



У заході взяли участь радник міського голови Ігор Поліщук, директор департаменту культури Тетяна Гнатів та депутат міської ради Майя Шостак.



Творчий звіт мистецького закладу вчергове засвідчив високий мистецький потенціал викладачів і учнів.





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