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Українець завоював титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC

Українець завоював титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC
Український напівважковаговик Олександр Гвоздик одноголосним рішенням суддів переміг француза Мехді Амара і став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC.

Вперше Гвоздик пройшов всі 12 раундів у профі кар'єрі. За підсумками поєдинку судді віддали українцеві перемогу одноголосним рішенням: 116: 112, 118: 110 і 117: 111, - пише Новое Время.

Бій проходив на легендарній арені Madison Square Garden в Нью-Йорку.

Тепер Гвоздик став обов'язковим суперником чемпіона за версією WBC. Поки цим поясом володіє Адоніс Стівенсон, проте 19 травня в Монреалі він буде боксувати з претендентом на титул Баду Джеком.

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Теги: Олександр Гвоздик, бокс, спорт
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