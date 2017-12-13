вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині втопився чоловік

На Волині втопився чоловік
У селі Осівці Камінь-Каширського району чоловік рубав ополонку у ставку, провалився під лід і втонув.

Трагедія трапилась у четвер, 15 березня, - пише Волинь24.

Чоловік вірогідно пішов рубати ополонку на власний ставок, однак крига була затонкою, тож селянин провалився. Вибратись на берег йому не вдалось – чоловік потонув.

На жаль, знайшли його лише за кілька годин, адже ніхто з місцевих не знав, куди пішов чоловік.

Загиблий був старшого віку, зловживав алкоголем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, утоплення, ставок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцького депутата впіймали на брехні. Казав, що на кордоні, а застали в барі. ВІДЕО
Розповіли, скільки грошей «витягне» з лучан новий тариф на проїзд
Поліщук постійно бреше лучанам, – експерт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відправили на спецмайданчик авто на єврономерах
Сьогодні, 11:35
Бойовик на кордоні: на Волині зі стріляниною переслідували контрабандиста
Сьогодні, 11:31
На Волині втопився чоловік
Сьогодні, 11:00
Комфортно там, де можна не боятися незручних питань, - журналістка про відмову Поліщука прийти на програму
Сьогодні, 10:27
У зоні АТО загинув прикордонник
Сьогодні, 09:32
Схожі новини
У селі на Волині втопилося двоє людей У селі на Волині втопилося двоє людей
13 грудень, 2017, 16:14
На Одещині знайшли тіло однієї з сестер, які втопилися в ніч на Купала На Одещині знайшли тіло однієї з сестер, які втопилися в ніч на Купала
09 липень, 2017, 01:23
На Волині дворічна дитина потонула в ставку на власному подвір’ї На Волині дворічна дитина потонула в ставку на власному подвір’ї
21 квітень, 2016, 11:06
У зоні АТО загинув прикордонник У зоні АТО загинув прикордонник
Сьогодні, 09:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«З Луцьком завжди спекотно»: «Тінь Сонця» відіграли драйвовий концерт
17 березень, 12:12
 2
17 березня на Волині: гортаючи календар
17 березень, 00:00
 1
У Луцьку відправили на спецмайданчик авто на єврономерах
Сьогодні, 11:35
 0
Бойовик на кордоні: на Волині зі стріляниною переслідували контрабандиста
Сьогодні, 11:31
 0
На Волині втопився чоловік
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8