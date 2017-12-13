На Волині втопився чоловік
Сьогодні, 11:00
У селі Осівці Камінь-Каширського району чоловік рубав ополонку у ставку, провалився під лід і втонув.
Трагедія трапилась у четвер, 15 березня, - пише Волинь24.
Чоловік вірогідно пішов рубати ополонку на власний ставок, однак крига була затонкою, тож селянин провалився. Вибратись на берег йому не вдалось – чоловік потонув.
На жаль, знайшли його лише за кілька годин, адже ніхто з місцевих не знав, куди пішов чоловік.
Загиблий був старшого віку, зловживав алкоголем.
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Трагедія трапилась у четвер, 15 березня, - пише Волинь24.
Чоловік вірогідно пішов рубати ополонку на власний ставок, однак крига була затонкою, тож селянин провалився. Вибратись на берег йому не вдалось – чоловік потонув.
На жаль, знайшли його лише за кілька годин, адже ніхто з місцевих не знав, куди пішов чоловік.
Загиблий був старшого віку, зловживав алкоголем.
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