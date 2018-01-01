Ледь не загинув через алкоголь: чоловік заснув на трасі Луцьк-Львів





Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що чоловік упав на асфальт через чималу дозу алкоголю (майже 2 проміле), - пише



Чоловік, якому лише 28 років, зумів сказати, що він із Радехівщини. Нарікав, що його збив автомобіль, проте свої свідчення водночас називав чи то сном, чи хмільною фантазією.



Лікарі травматологічного відділення Горохівської ЦРЛ констатували у потерпілого легкий забій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 18 березня до Горохівського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення про те, що на трасі Львів-Радехів-Луцьк лежить людина.Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що чоловік упав на асфальт через чималу дозу алкоголю (майже 2 проміле), - пише Район.Горохів Чоловік, якому лише 28 років, зумів сказати, що він із Радехівщини. Нарікав, що його збив автомобіль, проте свої свідчення водночас називав чи то сном, чи хмільною фантазією.Лікарі травматологічного відділення Горохівської ЦРЛ констатували у потерпілого легкий забій.

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