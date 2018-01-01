вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ледь не загинув через алкоголь: чоловік заснув на трасі Луцьк-Львів

Ледь не загинув через алкоголь: чоловік заснув на трасі Луцьк-Львів
У ніч на 18 березня до Горохівського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення про те, що на трасі Львів-Радехів-Луцьк лежить людина.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що чоловік упав на асфальт через чималу дозу алкоголю (майже 2 проміле), - пише Район.Горохів.

Чоловік, якому лише 28 років, зумів сказати, що він із Радехівщини. Нарікав, що його збив автомобіль, проте свої свідчення водночас називав чи то сном, чи хмільною фантазією.

Лікарі травматологічного відділення Горохівської ЦРЛ констатували у потерпілого легкий забій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк-Львів, Горохів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцького депутата впіймали на брехні. Казав, що на кордоні, а застали в барі. ВІДЕО
Розповіли, скільки грошей «витягне» з лучан новий тариф на проїзд
Поліщук постійно бреше лучанам, – експерт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У зоні АТО загинув прикордонник
Сьогодні, 09:32
На Волині оштрафували комунальників через нерозчищену дорогу
Сьогодні, 09:29
Ледь не загинув через алкоголь: чоловік заснув на трасі Луцьк-Львів
Сьогодні, 09:11
Вихованці луцької музичної школи показали свої таланти
Сьогодні, 08:45
Українець завоював титул тимчасового чемпіона світу за версією WBC
Сьогодні, 08:43
Схожі новини
Поверніть мені красу: волинянка стане героїнею нового шоу на всеукраїнському каналі Поверніть мені красу: волинянка стане героїнею нового шоу на всеукраїнському каналі
13 березень, 12:51
За торгівлю сурогатом волинян може сплатити 200 тисяч штрафу За торгівлю сурогатом волинян може сплатити 200 тисяч штрафу
03 березень, 13:18
Знайшли листівки з волинським храмом, який знищили совєти Знайшли листівки з волинським храмом, який знищили совєти
18 лютий, 23:07
У місті на Волині влаштовують смолоскипний марш У місті на Волині влаштовують смолоскипний марш
29 січень, 16:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«З Луцьком завжди спекотно»: «Тінь Сонця» відіграли драйвовий концерт
17 березень, 12:12
 2
17 березня на Волині: гортаючи календар
17 березень, 00:00
 1
У зоні АТО загинув прикордонник
Сьогодні, 09:32
 0
На Волині оштрафували комунальників через нерозчищену дорогу
Сьогодні, 09:29
 0
Ледь не загинув через алкоголь: чоловік заснув на трасі Луцьк-Львів
Сьогодні, 09:11
 0
Медіа
відео
1/8