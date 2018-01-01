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На Волині оштрафували комунальників через нерозчищену дорогу

На Волині оштрафували комунальників через нерозчищену дорогу
Серйозних ускладнень дорожньої обстановки на дорогах Волині немає, а правоохоронці оштрафували комунальників, бо ті запізно виїхали на очистку траси.

За минулу ніч і в першій половині сьогоднішнього дня ускладнень руху транспорту на території обслуговування патрульної поліції не виявили, – пише Район.Любомль з посиланням на прес-службі правоохоронців.

Щоправда, на відрізку дороги з Ягодина в Любомль (М07) запізно виїхала снігоочисна техніка сьогодні вранці, тож волинські патрульні оформили на комунальників адмінматеріал за ч.1 ст. 140 КУпАП (порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху при утриманні автомобільних доріг і вулиць, залізничних переїздів, інших дорожніх споруд, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху при виникненні умов, які загрожують безпеці руху, або неприйняття своєчасних заходів до відновлення безпечних умов для руху).

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Теги: дорога, сніг, Любомль
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