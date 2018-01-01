На Волині оштрафували комунальників через нерозчищену дорогу





За минулу ніч і в першій половині сьогоднішнього дня ускладнень руху транспорту на території обслуговування патрульної поліції не виявили, – пише



Щоправда, на відрізку дороги з Ягодина в Любомль (М07) запізно виїхала снігоочисна техніка сьогодні вранці, тож волинські патрульні оформили на комунальників адмінматеріал за ч.1 ст. 140 КУпАП (порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху при утриманні автомобільних доріг і вулиць, залізничних переїздів, інших дорожніх споруд, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху при виникненні умов, які загрожують безпеці руху, або неприйняття своєчасних заходів до відновлення безпечних умов для руху).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Серйозних ускладнень дорожньої обстановки на дорогах Волині немає, а правоохоронці оштрафували комунальників, бо ті запізно виїхали на очистку траси.За минулу ніч і в першій половині сьогоднішнього дня ускладнень руху транспорту на території обслуговування патрульної поліції не виявили, – пише Район.Любомль з посиланням на прес-службі правоохоронців.Щоправда, на відрізку дороги з Ягодина в Любомль (М07) запізно виїхала снігоочисна техніка сьогодні вранці, тож волинські патрульні оформили на комунальників адмінматеріал за ч.1 ст. 140 КУпАП (порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху при утриманні автомобільних доріг і вулиць, залізничних переїздів, інших дорожніх споруд, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху при виникненні умов, які загрожують безпеці руху, або неприйняття своєчасних заходів до відновлення безпечних умов для руху).

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