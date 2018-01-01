Бойовик на кордоні: на Волині зі стріляниною переслідували контрабандиста
Сьогодні, 11:31
Автомобіль високої прохідності виявили учора ввечері зі спостережної вежі прикордонники Луцького загону відділу «Доманове» біля кордону з Білоруссю.
З метою затримання транспортного засобу негайно вибула група реагування. Під час переслідування команду прикордонників про зупинку водій проігнорував на направив транспортний засіб в бік автомобіля військовослужбовців Держприкордонслужби, - повідомили у прес-службі відомства.
Склад прикордонного наряду здійснив чергу попереджувальних пострілів вгору та по колесах авто. Однак після цього водій розвернув машину в інший бік та, намагаючись сховатись від правоохоронців, які його переслідували близько 2 кілометрів, звернув на одне з приватних подвір'їв н.п. Млинове. Покинувши авто, водій вдався до втечі.
Під час перевірки напрямку виявлення автомобіля прикордонним нарядом, в рову між пунктами пропуску, знайдено 4 пакунки сигарет загальною кількістю 2 740 пачок. Виявлений автомобіль передали співробітникам поліції. Згодом особу водія встановили, він виявися місцевим жителем 1973 року народження. Будь-які пояснення чоловік надавати відмовився.
До Ратнівського ВП ГУ НП у Волинській області направили повідомлення про виявлення кримінального правопорушення за ст. 345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Триває перевірка.
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З метою затримання транспортного засобу негайно вибула група реагування. Під час переслідування команду прикордонників про зупинку водій проігнорував на направив транспортний засіб в бік автомобіля військовослужбовців Держприкордонслужби, - повідомили у прес-службі відомства.
Склад прикордонного наряду здійснив чергу попереджувальних пострілів вгору та по колесах авто. Однак після цього водій розвернув машину в інший бік та, намагаючись сховатись від правоохоронців, які його переслідували близько 2 кілометрів, звернув на одне з приватних подвір'їв н.п. Млинове. Покинувши авто, водій вдався до втечі.
Під час перевірки напрямку виявлення автомобіля прикордонним нарядом, в рову між пунктами пропуску, знайдено 4 пакунки сигарет загальною кількістю 2 740 пачок. Виявлений автомобіль передали співробітникам поліції. Згодом особу водія встановили, він виявися місцевим жителем 1973 року народження. Будь-які пояснення чоловік надавати відмовився.
До Ратнівського ВП ГУ НП у Волинській області направили повідомлення про виявлення кримінального правопорушення за ст. 345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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