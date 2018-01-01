Бойовик на кордоні: на Волині зі стріляниною переслідували контрабандиста

Автомобіль високої прохідності виявили учора ввечері зі спостережної вежі прикордонники Луцького загону відділу «Доманове» біля кордону з Білоруссю.З метою затримання транспортного засобу негайно вибула група реагування. Під час переслідування команду прикордонників про зупинку водій проігнорував на направив транспортний засіб в бік автомобіля військовослужбовців Держприкордонслужби, - повідомили у прес-службі відомства.Склад прикордонного наряду здійснив чергу попереджувальних пострілів вгору та по колесах авто. Однак після цього водій розвернув машину в інший бік та, намагаючись сховатись від правоохоронців, які його переслідували близько 2 кілометрів, звернув на одне з приватних подвір'їв н.п. Млинове. Покинувши авто, водій вдався до втечі.Під час перевірки напрямку виявлення автомобіля прикордонним нарядом, в рову між пунктами пропуску, знайдено 4 пакунки сигарет загальною кількістю 2 740 пачок. Виявлений автомобіль передали співробітникам поліції. Згодом особу водія встановили, він виявися місцевим жителем 1973 року народження. Будь-які пояснення чоловік надавати відмовився.До Ратнівського ВП ГУ НП у Волинській області направили повідомлення про виявлення кримінального правопорушення за ст. 345 КК України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Триває перевірка.