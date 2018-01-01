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У Луцьку відправили на спецмайданчик авто на єврономерах

У Луцьку відправили на спецмайданчик авто на єврономерах
У Луцьку екіпаж патрульних помітив на вулиці Конякіна Opel, водія якого розмовляв по телефону за кермом.

Це трапилося 17 березня ввечері, - повідомили у патрульній поліції Волині.

Чоловікові подали сигнал про зупинку. Пред’явити документи на транспортний засіб той відмовився. До того ж, мав ознаки сп’яніння, але пройти тест також не захотів.

У результаті на 49-річного водія з с. Липини склали протокол за керування в стані сп’яніння та об’єднану постанову за порушення ПДР.

«Оскільки свідоцтва про реєстрацію він не надав, а автомобіль був на іноземній реєстрації, було прийнято рішення відправити транспортний засіб на спецмайданчик», - повідомив інспектор Патрульної поліції Волині Андрій.

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Теги: патрульна поліція, єврономери
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