У Луцьку відправили на спецмайданчик авто на єврономерах

У Луцьку екіпаж патрульних помітив на вулиці Конякіна Opel, водія якого розмовляв по телефону за кермом.Це трапилося 17 березня ввечері, - повідомили у патрульній поліції Волині.Чоловікові подали сигнал про зупинку. Пред’явити документи на транспортний засіб той відмовився. До того ж, мав ознаки сп’яніння, але пройти тест також не захотів.У результаті на 49-річного водія з с. Липини склали протокол за керування в стані сп’яніння та об’єднану постанову за порушення ПДР.«Оскільки свідоцтва про реєстрацію він не надав, а автомобіль був на іноземній реєстрації, було прийнято рішення відправити транспортний засіб на спецмайданчик», - повідомив інспектор Патрульної поліції Волині Андрій.