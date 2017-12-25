Звіт музичної школи №2 Луцька: як це було. ФОТО
Сьогодні, 13:45
Учні та викладачі Луцької музичної школи №2 презентували творчий доробок.
Висока виконавська майстерність, віртуозність, сценічна культура учасників концертної програми гаряче сприймалися глядачами, які щирими оплесками, захопленими вигуками «браво», «молодці» супроводжували виступи шкільних хорових та музичних колективів, а також сольних виконавців, - повідомили в Луцькій міській раді.
Учні та викладачі музичної школи підготували прекрасну насичену програму.
Творчий звіт мистецького закладу вчергове засвідчив високий мистецький потенціал викладачів і учнів, - кажуть в міській раді.
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Висока виконавська майстерність, віртуозність, сценічна культура учасників концертної програми гаряче сприймалися глядачами, які щирими оплесками, захопленими вигуками «браво», «молодці» супроводжували виступи шкільних хорових та музичних колективів, а також сольних виконавців, - повідомили в Луцькій міській раді.
Учні та викладачі музичної школи підготували прекрасну насичену програму.
Творчий звіт мистецького закладу вчергове засвідчив високий мистецький потенціал викладачів і учнів, - кажуть в міській раді.
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