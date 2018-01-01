«Криваві» білборди в Луцьку: чому вони з'явилися. ВІДЕО
Сьогодні, 15:10
"Протистояння" між представниками рекламного бізнесу та мерією почалось з підвищення останніми тарифу орендної плати за користування місцем для розміщення рекламних щитів.
Всі процеси так званого протистояння з владою розпочала сторона рекламістів. Про це розповів підприємець Павло Цапюк, - пише Конкурент.
З його слів, причина конфлікту полягає в непрозорому, необґрунтованому і невідкритому прийнятті рішення. Хоча з боку виглядає, що це рішення прийняв колегіальний орган, однак таке рішення, на думку Цапюка, все ж таки було прийнято кулуарно, оскільки не було попереднього обговорення за участі громадськості.
"Перед цим не було продовжено коригування ціни, яке діяло до того декілька років поспіль", – додав Павло Цапюк.
Заступник міського голови Олександр Рачков сказав, що раді час від часу доводиться приймати непопулярні рішення, які обов'язково в когось викличуть супротив (те ж таки підняття цін на проїзд в маршрутках).
Врешті телеведуча Галина Падалко поцікавилась, для чого і хто розвісив "закривавлені" борди по всьому місту.
"Стоять за цим рекламісти. Зображення – бризки червоного кольору, асоціюються з кров'ю, а це викликає асоціацію з насильницькою смертю… Це використали для привертання уваги. Близько 40 підприємств брали участь в цій кампанії і кожне з них вибирало свої сюжети для своїх бордів", – сказав Павло Цапюк.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО РІЗКЕ ЗДОРОЖЧАННЯ РЕКЛАМИ В ЛУЦЬКУ ТА РЕАКЦІЮ БІЗНЕСУ НА ЦЕ РІШЕННЯ ВЛАДИ ЛУЦЬКА
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Всі процеси так званого протистояння з владою розпочала сторона рекламістів. Про це розповів підприємець Павло Цапюк, - пише Конкурент.
З його слів, причина конфлікту полягає в непрозорому, необґрунтованому і невідкритому прийнятті рішення. Хоча з боку виглядає, що це рішення прийняв колегіальний орган, однак таке рішення, на думку Цапюка, все ж таки було прийнято кулуарно, оскільки не було попереднього обговорення за участі громадськості.
"Перед цим не було продовжено коригування ціни, яке діяло до того декілька років поспіль", – додав Павло Цапюк.
Заступник міського голови Олександр Рачков сказав, що раді час від часу доводиться приймати непопулярні рішення, які обов'язково в когось викличуть супротив (те ж таки підняття цін на проїзд в маршрутках).
Врешті телеведуча Галина Падалко поцікавилась, для чого і хто розвісив "закривавлені" борди по всьому місту.
"Стоять за цим рекламісти. Зображення – бризки червоного кольору, асоціюються з кров'ю, а це викликає асоціацію з насильницькою смертю… Це використали для привертання уваги. Близько 40 підприємств брали участь в цій кампанії і кожне з них вибирало свої сюжети для своїх бордів", – сказав Павло Цапюк.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО РІЗКЕ ЗДОРОЖЧАННЯ РЕКЛАМИ В ЛУЦЬКУ ТА РЕАКЦІЮ БІЗНЕСУ НА ЦЕ РІШЕННЯ ВЛАДИ ЛУЦЬКА
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Нововолинську біля монастиря на людей напала зграя собак
Сьогодні, 15:47
«Криваві» білборди в Луцьку: чому вони з'явилися. ВІДЕО
Сьогодні, 15:10
Звіт музичної школи №2 Луцька: як це було. ФОТО
Сьогодні, 13:45
У Києві спалили «Путіна». ФОТО
Сьогодні, 12:47