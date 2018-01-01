«Криваві» білборди в Луцьку: чому вони з'явилися. ВІДЕО





Всі процеси так званого протистояння з владою розпочала сторона рекламістів. Про це розповів підприємець Павло Цапюк, - пише



З його слів, причина конфлікту полягає в непрозорому, необґрунтованому і невідкритому прийнятті рішення. Хоча з боку виглядає, що це рішення прийняв колегіальний орган, однак таке рішення, на думку Цапюка, все ж таки було прийнято кулуарно, оскільки не було попереднього обговорення за участі громадськості.



"Перед цим не було продовжено коригування ціни, яке діяло до того декілька років поспіль", – додав Павло Цапюк.



Заступник міського голови Олександр Рачков сказав, що раді час від часу доводиться приймати непопулярні рішення, які обов'язково в когось викличуть супротив (те ж таки підняття цін на проїзд в маршрутках).



Врешті телеведуча Галина Падалко поцікавилась, для чого і хто розвісив "закривавлені" борди по всьому місту.



"Стоять за цим рекламісти. Зображення – бризки червоного кольору, асоціюються з кров'ю, а це викликає асоціацію з насильницькою смертю… Це використали для привертання уваги. Близько 40 підприємств брали участь в цій кампанії і кожне з них вибирало свої сюжети для своїх бордів", – сказав Павло Цапюк.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Протистояння" між представниками рекламного бізнесу та мерією почалось з підвищення останніми тарифу орендної плати за користування місцем для розміщення рекламних щитів.Всі процеси так званого протистояння з владою розпочала сторона рекламістів. Про це розповів підприємець- пише Конкурент З його слів, причина конфлікту полягає в непрозорому, необґрунтованому і невідкритому прийнятті рішення. Хоча з боку виглядає, що це рішення прийняв колегіальний орган, однак таке рішення, на думку Цапюка, все ж таки було прийнято кулуарно, оскільки не було попереднього обговорення за участі громадськості."Перед цим не було продовжено коригування ціни, яке діяло до того декілька років поспіль", – додав Павло Цапюк.Заступник міського головисказав, що раді час від часу доводиться приймати непопулярні рішення, які обов'язково в когось викличуть супротив (те ж таки підняття цін на проїзд в маршрутках).Врешті телеведучапоцікавилась, для чого і хто розвісив "закривавлені" борди по всьому місту."Стоять за цим рекламісти. Зображення – бризки червоного кольору, асоціюються з кров'ю, а це викликає асоціацію з насильницькою смертю… Це використали для привертання уваги. Близько 40 підприємств брали участь в цій кампанії і кожне з них вибирало свої сюжети для своїх бордів", – сказав Павло Цапюк.

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