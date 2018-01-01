Нардеп Лапін опублікував декларацію за 2017 рік

Ігор Лапін має збереження як у гривнях, так і в іноземних валютах.



Про обсяги заощаджень стало відомо з е-декларації нардепа за 2017 рік.



Народний обранець зберігає готівкою 28000 доларів, 17000 євро та 60000 гривень.



За минулий рік заробітна плата Ігоря Лапіна становила 243 105 грн.



Як ідеться у документі, йому належить дві земельні ділянки, одна з яких розташована у селі Любитів Ковельського району, а інша – у Ковелі. Вони мають площу 5970 та 1000 кв.м. відповідно.



Також у Любитові у депутата є приміщення площею 1285,7 кв.м. з асфальтною площадкою площею 560,7 кв.м.



Серед нерухомості – квартира площею 40.1 кв. м. у селі Липини Луцького району, куплена у 2016 році.



У декларації нардепа з'явилося нове авто Volkswagen Amarok 2017 року, який купив син політика.



Нагадаємо, такої ж марки легковик, тільки 2014 року випуску, задекларувала невістка Ігоря Лапіна Оксана у 2016 році. Однак у 2017-му авто

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народний депутатмає збереження як у гривнях, так і в іноземних валютах.Про обсяги заощаджень стало відомо з е-декларації нардепа за 2017 рік.Народний обранець зберігає готівкою 28000 доларів, 17000 євро та 60000 гривень.За минулий рік заробітна плата Ігоря Лапіна становила 243 105 грн.Як ідеться у документі, йому належить дві земельні ділянки, одна з яких розташована у селі Любитів Ковельського району, а інша – у Ковелі. Вони мають площу 5970 та 1000 кв.м. відповідно.Також у Любитові у депутата є приміщення площею 1285,7 кв.м. з асфальтною площадкою площею 560,7 кв.м.Серед нерухомості – квартира площею 40.1 кв. м. у селі Липини Луцького району, куплена у 2016 році.У декларації нардепа з'явилося нове авто Volkswagen Amarok 2017 року, який купив син політика.Нагадаємо, такої ж марки легковик, тільки 2014 року випуску, задекларувала невістка Ігоря Лапінау 2016 році. Однак у 2017-му авто згоріло

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію