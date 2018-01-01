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Нардеп Лапін опублікував декларацію за 2017 рік

Нардеп Лапін опублікував декларацію за 2017 рік
Народний депутат Ігор Лапін має збереження як у гривнях, так і в іноземних валютах.

Про обсяги заощаджень стало відомо з е-декларації нардепа за 2017 рік.

Народний обранець зберігає готівкою 28000 доларів, 17000 євро та 60000 гривень.

За минулий рік заробітна плата Ігоря Лапіна становила 243 105 грн.

Як ідеться у документі, йому належить дві земельні ділянки, одна з яких розташована у селі Любитів Ковельського району, а інша – у Ковелі. Вони мають площу 5970 та 1000 кв.м. відповідно.

Також у Любитові у депутата є приміщення площею 1285,7 кв.м. з асфальтною площадкою площею 560,7 кв.м.

Серед нерухомості – квартира площею 40.1 кв. м. у селі Липини Луцького району, куплена у 2016 році.

У декларації нардепа з'явилося нове авто Volkswagen Amarok 2017 року, який купив син політика.

Нагадаємо, такої ж марки легковик, тільки 2014 року випуску, задекларувала невістка Ігоря Лапіна Оксана у 2016 році. Однак у 2017-му авто згоріло.

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Теги: Ігор Лапін, декларації-2018, готівка
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