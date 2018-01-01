Нардеп Лапін опублікував декларацію за 2017 рік
Сьогодні, 07:53
Народний депутат Ігор Лапін має збереження як у гривнях, так і в іноземних валютах.
Про обсяги заощаджень стало відомо з е-декларації нардепа за 2017 рік.
Народний обранець зберігає готівкою 28000 доларів, 17000 євро та 60000 гривень.
За минулий рік заробітна плата Ігоря Лапіна становила 243 105 грн.
Як ідеться у документі, йому належить дві земельні ділянки, одна з яких розташована у селі Любитів Ковельського району, а інша – у Ковелі. Вони мають площу 5970 та 1000 кв.м. відповідно.
Також у Любитові у депутата є приміщення площею 1285,7 кв.м. з асфальтною площадкою площею 560,7 кв.м.
Серед нерухомості – квартира площею 40.1 кв. м. у селі Липини Луцького району, куплена у 2016 році.
У декларації нардепа з'явилося нове авто Volkswagen Amarok 2017 року, який купив син політика.
Нагадаємо, такої ж марки легковик, тільки 2014 року випуску, задекларувала невістка Ігоря Лапіна Оксана у 2016 році. Однак у 2017-му авто згоріло.
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Про обсяги заощаджень стало відомо з е-декларації нардепа за 2017 рік.
Народний обранець зберігає готівкою 28000 доларів, 17000 євро та 60000 гривень.
За минулий рік заробітна плата Ігоря Лапіна становила 243 105 грн.
Як ідеться у документі, йому належить дві земельні ділянки, одна з яких розташована у селі Любитів Ковельського району, а інша – у Ковелі. Вони мають площу 5970 та 1000 кв.м. відповідно.
Також у Любитові у депутата є приміщення площею 1285,7 кв.м. з асфальтною площадкою площею 560,7 кв.м.
Серед нерухомості – квартира площею 40.1 кв. м. у селі Липини Луцького району, куплена у 2016 році.
У декларації нардепа з'явилося нове авто Volkswagen Amarok 2017 року, який купив син політика.
Нагадаємо, такої ж марки легковик, тільки 2014 року випуску, задекларувала невістка Ігоря Лапіна Оксана у 2016 році. Однак у 2017-му авто згоріло.
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Коментарі 1
Ми достойні своїх депутатів !!!
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