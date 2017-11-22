Причина жити вічно: повідомили, коли на луцьких кладовищах закінчиться місце





Про це розповів директор Луцького спецкомбінату комунально-побутового обслуговування Василь Цетнар, пише



Зокрема, Луцькому спецкомбінату підпорядковуються п’ять кладовищ. З них найбільше місце для захоронення у селі Гаразджа (39, 07 га), на вулиці Рівненській (8, 5 га), на Потебні (0, 85га), Володимирській (1, 5 га) та вулиці Чернишевського (2 га).



Цікаво, що кладовища на вулиці Рівненській та Чернишевського частково закриті. Однак, зі слів директора спецкомбінату, підзахоронення там проводять.



«У нас фактично немає кладовища, на якому повністю заборонили захоронення. Раніше хотіли закрити на Чернишевського, але люди звернулися до виконавчого комітету Луцькради, і вони оскаржили це рішення. Справа в тому, що люди залишили собі місця біля рідних», - каже Василь Цетнар.



Він зазначає, що вільного для захоронення місця на п’яти кладовищах всього півтора гектара і вистачить його лише на два роки.



«Знаю, що зараз йде домовленість на придбання ще 1,28 гектара. Однак, ми не можемо спрогнозувати, на скількох людей вистачить цього місця. Смерть же випередити не можна. Якщо власть отримати ці 1, 28 гектара землі, місць вистачить ще на декілька років», - додав Василь Цетнар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На луцьких цвинтарях вже за два роки може закінчитися місце для поховань покійників.Про це розповів директор Луцького спецкомбінату комунально-побутового обслуговування, пише Волинь 24. Зокрема, Луцькому спецкомбінату підпорядковуються п’ять кладовищ. З них найбільше місце для захоронення у селі Гаразджа (39, 07 га), на вулиці Рівненській (8, 5 га), на Потебні (0, 85га), Володимирській (1, 5 га) та вулиці Чернишевського (2 га).Цікаво, що кладовища на вулиці Рівненській та Чернишевського частково закриті. Однак, зі слів директора спецкомбінату, підзахоронення там проводять.«У нас фактично немає кладовища, на якому повністю заборонили захоронення. Раніше хотіли закрити на Чернишевського, але люди звернулися до виконавчого комітету Луцькради, і вони оскаржили це рішення. Справа в тому, що люди залишили собі місця біля рідних», - каже Василь Цетнар.Він зазначає, що вільного для захоронення місця на п’яти кладовищах всього півтора гектара і вистачить його лише на два роки.«Знаю, що зараз йде домовленість на придбання ще 1,28 гектара. Однак, ми не можемо спрогнозувати, на скількох людей вистачить цього місця. Смерть же випередити не можна. Якщо власть отримати ці 1, 28 гектара землі, місць вистачить ще на декілька років», - додав Василь Цетнар.

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