У подружжя з Ківерців народилася трійня

Олени та Василя Мартинюків народилася трійня – дві доньки та син.



Щаслива подія у родині трапилася кілька днів тому, повідомляють на



Медики стверджують, що немовлята здорові, мама почувається добре.

Удома братика та сестричок з чекає старший син родини - дворічний Артем. Олена Мартинюк завчасно знала, що вагітна трійнею.

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