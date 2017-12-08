У подружжя з Ківерців народилася трійня
Сьогодні, 03:28
У подружжя ківерчан Олени та Василя Мартинюків народилася трійня – дві доньки та син.
Щаслива подія у родині трапилася кілька днів тому, повідомляють на сайті Ківерцівської міськради.
Медики стверджують, що немовлята здорові, мама почувається добре.
Удома братика та сестричок з чекає старший син родини - дворічний Артем. Олена Мартинюк завчасно знала, що вагітна трійнею.
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Щаслива подія у родині трапилася кілька днів тому, повідомляють на сайті Ківерцівської міськради.
Медики стверджують, що немовлята здорові, мама почувається добре.
Удома братика та сестричок з чекає старший син родини - дворічний Артем. Олена Мартинюк завчасно знала, що вагітна трійнею.
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