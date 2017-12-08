вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У подружжя з Ківерців народилася трійня

У подружжя з Ківерців народилася трійня
У подружжя ківерчан Олени та Василя Мартинюків народилася трійня – дві доньки та син.

Щаслива подія у родині трапилася кілька днів тому, повідомляють на сайті Ківерцівської міськради.

Медики стверджують, що немовлята здорові, мама почувається добре.
Удома братика та сестричок з чекає старший син родини - дворічний Артем. Олена Мартинюк завчасно знала, що вагітна трійнею.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пологи, трійня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцькій міськраді маніпулюють квартирами
Луцького депутата впіймали на брехні. Казав, що на кордоні, а застали в барі. ВІДЕО
Розповіли, скільки грошей «витягне» з лучан новий тариф на проїзд
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Миколаєві скоїв самогубство відомий військовий льотчик
Сьогодні, 04:47
У подружжя з Ківерців народилася трійня
Сьогодні, 03:28
Розповіли про стан українців, які постраждали у «м’ясорубці» на підйомнику в Грузії
Сьогодні, 02:42
На Волині відновлюють ферму на півтисячі корів
Сьогодні, 01:21
19 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Батьки померлої після пологів жінки збирають віче Батьки померлої після пологів жінки збирають віче
26 лютий, 14:19
На Рівненщині дружина атовця народила трійню На Рівненщині дружина атовця народила трійню
08 грудень, 2017, 13:26
Зі шкільної парти - у пологовий: 13-річна дівчинка народила дитину Зі шкільної парти - у пологовий: 13-річна дівчинка народила дитину
14 листопад, 2017, 11:30
В Україні пологи зроблять платними В Україні пологи зроблять платними
21 серпень, 2017, 10:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанка Марія Хурсенко пройшла до наступного етапу «Голосу країни»
18 березень, 22:52
 1
У Миколаєві скоїв самогубство відомий військовий льотчик
Сьогодні, 04:47
 0
У подружжя з Ківерців народилася трійня
Сьогодні, 03:28
 0
Розповіли про стан українців, які постраждали у «м’ясорубці» на підйомнику в Грузії
Сьогодні, 02:42
 0
На Волині відновлюють ферму на півтисячі корів
Сьогодні, 01:21
 0
Медіа
відео
1/8