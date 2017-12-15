Луцький зоопарк збільшив доходи в 3,5 раза. ВІДЕО
Сьогодні, 07:38
"Луцький зоопарк" заробляє мільйони. У три з половиною рази більше, ніж до реконструкції у 2015 році, каже очільниця - Людмила Денисенко. А все завдяки популяризації за останні роки. Наразі підприємство виготовляє авторські календарі, магніти, блокноти, значки, чашки, та, навіть, книги про тварин з фотографіями своїх вихованців.
Постійне оновлення інформації на акаунті у соцмережах та співпраця зі ЗМІ щодо анонсування свят дали змогу сезонному підприємству працювати цілорічно та збільшувати власні надходження для проведення господарської діяльності зоопарку, - йдеться в сюжеті 12-го каналу.
Для порівняння: у 2015 році сума зароблених коштів становила 596 тисяч 700 грн, у 2016 р ця сума збільшилася майже до півтора мільйона (1 385 510 грн), а у 2017 – 2 050 000 грн.
Саме за самостійно зароблені гроші протягом на території зоопарку були збудовані нові вольєри для пеліканів, чорних лебедів, лемурів, сурикатів, бурих капуцинів, зелених мавп, носух, соломонових какаду, жовто-блакитних ар. До слова, всі вольєри і будиночки продумувались так, щоб і в зимовий період відвідувачам було зручно спостерігати за поведінкою та життям тварин, кажуть у зоопарку. Загальна вартість нових помешкань становила 551 000 грн.
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Постійне оновлення інформації на акаунті у соцмережах та співпраця зі ЗМІ щодо анонсування свят дали змогу сезонному підприємству працювати цілорічно та збільшувати власні надходження для проведення господарської діяльності зоопарку, - йдеться в сюжеті 12-го каналу.
Для порівняння: у 2015 році сума зароблених коштів становила 596 тисяч 700 грн, у 2016 р ця сума збільшилася майже до півтора мільйона (1 385 510 грн), а у 2017 – 2 050 000 грн.
Саме за самостійно зароблені гроші протягом на території зоопарку були збудовані нові вольєри для пеліканів, чорних лебедів, лемурів, сурикатів, бурих капуцинів, зелених мавп, носух, соломонових какаду, жовто-блакитних ар. До слова, всі вольєри і будиночки продумувались так, щоб і в зимовий період відвідувачам було зручно спостерігати за поведінкою та життям тварин, кажуть у зоопарку. Загальна вартість нових помешкань становила 551 000 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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