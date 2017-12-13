Розповіли про стан українців, які постраждали у «м’ясорубці» на підйомнику в Грузії





Про це пише Василя Кирилича.



"За інформацією лікарів, оперування пройшло успішно, стан постраждалого важкий, загрози життю немає", - повідомив Кирилич.



Він додав, що грузинська сторона оплачує усі видатки, пов'язані з лікуванням потерпілої та перебуванням її рідних у Грузії.



Як відомо, 16 березня через несправність підйомника на грузинському гірськолижному курорті Гудаурі відпочивальники



Міністерство внутрішніх справ Грузії й управління розвитку курортів Мінекономіки країни заявляли про 8 постраждалих, у яких здебільшого переломи й забої.



У Національному медичному центрі в Тбілісі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянин України, який постраждав у «м’ясорубці» на підйомнику в Грузії, повернувся на батьківщину, інша перебуває у лікарні міста Тбілісі.Про це пише Українська правда з посланням на заступника директора Департаменту – начальник управління консульської діяльності МЗС України"За інформацією лікарів, оперування пройшло успішно, стан постраждалого важкий, загрози життю немає", - повідомив Кирилич.Він додав, що грузинська сторона оплачує усі видатки, пов'язані з лікуванням потерпілої та перебуванням її рідних у Грузії.Як відомо, 16 березня через несправність підйомника на грузинському гірськолижному курорті Гудаурі відпочивальники зазнали травмувань . Офіційно на курорті повідомили, що постраждали 10 людей.Міністерство внутрішніх справ Грузії й управління розвитку курортів Мінекономіки країни заявляли про 8 постраждалих, у яких здебільшого переломи й забої.У Національному медичному центрі в Тбілісі повідомляли , що громадянин України, який постраждав в результаті аварії на канатній дорозі, перебуває у реанімації, його стан стабільно важкий.

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