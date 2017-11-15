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У Луцьку муніципали «воюватимуть» зі страшними парканами

У Луцьку муніципали «воюватимуть» зі страшними парканами
Працівники департаменту мунципальної варти Луцької міськради демонтуватимуть занедбані паркани, якими у дворах огороджені зелені зони.

Відповідний проект рішення виконавчого комітету «Про впорядкування прибудинкових територій» оприлюднила Луцька міська рада, пише Волинь 24.

Як ідеться у документі, муніципальна варта буде демонтовувати «конструкції, що обмежують доступ до зелених зон на прибудинкових територіях, перебувають у занедбаному стані».

Це буде робитися «з метою відновлення порушеного благоустрою території міста» - йдеться у проекті рішення.

Муніципальна варта уже проанонсувала такі роботи.

«Вже скоро!!! У квітні розпочнемо демонтажні роботи. Саме на вулицях Гордіюк, Конякіна, Кравчука, Федорова в першу чергу будемо демонтовувати ось такі жахіття», - йдеться у дописі Департаменту муніципальної варти у Фейсбуці.

ДЕ ЗНОСИТИМУТЬ ПАРКАНИ

Перелік адрес, за якими, згідно з проектом рішення, знаходяться конструкції, що обмежують доступ до зелених зон на прибудинкових територіях, перебувають у занедбаному стані та підлягають демонтажу у місті Луцьку:

вул. 8-го Березня, 33

пр-т Відродження, 9

пр-т Відродження, 45а

вул. Гулака-Артемовського, 16

вул. Гаврилюка, 2

вул. Декабристів, 25

вул. Декабристів, 31

вул. Загородня, 6

вул. Загородня, 8

вул. Загородня, 21

вул. Захарова, 7

вул. Захарова, 9

вул. Захарова, 14

вул. Франка, 49

вул. Кафедральна, 27

вул. Казакова, 2

вул. Кравчука, 19

вул. Кравчука, 19а

вул. Львівська, 55

вул. Львівська, 57

вул. Львівська, 59

вул. Львівська, 61а

пр-т Молоді, 6

пр-т Молоді, 6а

пр-т Молоді, 10а

пр-т Президента Грушевського, 4

пр-т Президента Грушевського, 15

пр-т Президента Грушевського, 17

пр-т Перемоги, 1а

вул. Писаревського, 4

вул. Писаревського, 7

вул. Писаревського, 9

вул. Писаревського, 11

вул. Січова, 1

пр-т Соборності, 19

пр-т Соборності, 25б

вул. В’ячеслава Хурсенка, 46

вул. В’ячеслава Хурсенка, 50б

вул. В’ячеслава Хурсенка, 52а

вул. В’ячеслава Хурсенка, 52б

вул. В’ячеслава Хурсенка, 58

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Теги: муніципальна варта, паркан, знесення
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