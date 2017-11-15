У Луцьку муніципали «воюватимуть» зі страшними парканами





Відповідний проект рішення виконавчого комітету «Про впорядкування прибудинкових територій» оприлюднила Луцька міська рада, пише



Як ідеться у документі, муніципальна варта буде демонтовувати «конструкції, що обмежують доступ до зелених зон на прибудинкових територіях, перебувають у занедбаному стані».



Це буде робитися «з метою відновлення порушеного благоустрою території міста» - йдеться у проекті рішення.



Муніципальна варта уже проанонсувала такі роботи.



«Вже скоро!!! У квітні розпочнемо демонтажні роботи. Саме на вулицях Гордіюк, Конякіна, Кравчука, Федорова в першу чергу будемо демонтовувати ось такі жахіття», - йдеться у дописі Департаменту муніципальної варти у Фейсбуці.



ДЕ ЗНОСИТИМУТЬ ПАРКАНИ



Перелік адрес, за якими, згідно з проектом рішення, знаходяться конструкції, що обмежують доступ до зелених зон на прибудинкових територіях, перебувають у занедбаному стані та підлягають демонтажу у місті Луцьку:



вул. 8-го Березня, 33



пр-т Відродження, 9



пр-т Відродження, 45а



вул. Гулака-Артемовського, 16



вул. Гаврилюка, 2



вул. Декабристів, 25



вул. Декабристів, 31



вул. Загородня, 6



вул. Загородня, 8



вул. Загородня, 21



вул. Захарова, 7



вул. Захарова, 9



вул. Захарова, 14



вул. Франка, 49



вул. Кафедральна, 27



вул. Казакова, 2



вул. Кравчука, 19



вул. Кравчука, 19а



вул. Львівська, 55



вул. Львівська, 57



вул. Львівська, 59



вул. Львівська, 61а



пр-т Молоді, 6



пр-т Молоді, 6а



пр-т Молоді, 10а



пр-т Президента Грушевського, 4



пр-т Президента Грушевського, 15



пр-т Президента Грушевського, 17



пр-т Перемоги, 1а



вул. Писаревського, 4



вул. Писаревського, 7



вул. Писаревського, 9



вул. Писаревського, 11



вул. Січова, 1



пр-т Соборності, 19



пр-т Соборності, 25б



вул. В’ячеслава Хурсенка, 46



вул. В’ячеслава Хурсенка, 50б



вул. В’ячеслава Хурсенка, 52а



вул. В’ячеслава Хурсенка, 52б



вул. В’ячеслава Хурсенка, 58

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники департаменту мунципальної варти Луцької міськради демонтуватимуть занедбані паркани, якими у дворах огороджені зелені зони.Відповідний проект рішення виконавчого комітету «Про впорядкування прибудинкових територій» оприлюднила Луцька міська рада, пише Волинь 24 Як ідеться у документі, муніципальна варта буде демонтовувати «конструкції, що обмежують доступ до зелених зон на прибудинкових територіях, перебувають у занедбаному стані».Це буде робитися «з метою відновлення порушеного благоустрою території міста» - йдеться у проекті рішення.Муніципальна варта уже проанонсувала такі роботи.«Вже скоро!!! У квітні розпочнемо демонтажні роботи. Саме на вулицях Гордіюк, Конякіна, Кравчука, Федорова в першу чергу будемо демонтовувати ось такі жахіття», - йдеться у дописі Департаменту муніципальної варти у Фейсбуці.Перелік адрес, за якими, згідно з проектом рішення, знаходяться конструкції, що обмежують доступ до зелених зон на прибудинкових територіях, перебувають у занедбаному стані та підлягають демонтажу у місті Луцьку:вул. 8-го Березня, 33пр-т Відродження, 9пр-т Відродження, 45авул. Гулака-Артемовського, 16вул. Гаврилюка, 2вул. Декабристів, 25вул. Декабристів, 31вул. Загородня, 6вул. Загородня, 8вул. Загородня, 21вул. Захарова, 7вул. Захарова, 9вул. Захарова, 14вул. Франка, 49вул. Кафедральна, 27вул. Казакова, 2вул. Кравчука, 19вул. Кравчука, 19авул. Львівська, 55вул. Львівська, 57вул. Львівська, 59вул. Львівська, 61апр-т Молоді, 6пр-т Молоді, 6апр-т Молоді, 10апр-т Президента Грушевського, 4пр-т Президента Грушевського, 15пр-т Президента Грушевського, 17пр-т Перемоги, 1авул. Писаревського, 4вул. Писаревського, 7вул. Писаревського, 9вул. Писаревського, 11вул. Січова, 1пр-т Соборності, 19пр-т Соборності, 25бвул. В’ячеслава Хурсенка, 46вул. В’ячеслава Хурсенка, 50бвул. В’ячеслава Хурсенка, 52авул. В’ячеслава Хурсенка, 52бвул. В’ячеслава Хурсенка, 58

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію