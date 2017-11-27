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У Миколаєві скоїв самогубство відомий військовий льотчик

У Миколаєві скоїв самогубство відомий військовий льотчик
У Миколаєві у власній квартирі скоїв самогубство 29-річний військовий льотчик та виконувач обов'язків глави миколаївського аеропорту Владислав Волошин.

Трагедія тсалася 18 березня, повідомляють "НикВести", пише ТСН. ua.

Інформацію про самогубство підтвердили у місцевій поліції, однак прізвища самогубці не називали. За даними правоохоронців, його родина знаходилась вдома, а постріл з кімнати почула дружина.

"На місце події прибули медики та слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції. Постраждалий був терміново госпіталізований, але у лікарні швидкої медичної допомоги помер від отриманих ушкоджень", - йдеться у повідомленні прес-служби Миколаївської поліції.

За попередніми даними, чоловік вистрілив з бойового пістолету марки ПМ без номерних знаків. Зброя вилучена та направлена на проведення експертизи до НДЕКЦ в Миколаївській області. За свідченнями родичів, загиблий останнім часом був у пригніченому стані та висловлював тривожні наміри. За фактом самогубства розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство", як того вимагає процедура у подібних випадках. Ведеться слідство.

Миколаївські ЗМІ відзначають, що Волошин був одним з героїв АТО, був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

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Теги: Миколаїв, самогубство, аеропорт
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