У Миколаєві скоїв самогубство відомий військовий льотчик

Владислав Волошин.



Трагедія тсалася 18 березня, повідомляють "НикВести", пише



Інформацію про самогубство підтвердили у місцевій поліції, однак прізвища самогубці не називали. За даними правоохоронців, його родина знаходилась вдома, а постріл з кімнати почула дружина.



"На місце події прибули медики та слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції. Постраждалий був терміново госпіталізований, але у лікарні швидкої медичної допомоги помер від отриманих ушкоджень", - йдеться у повідомленні прес-служби Миколаївської поліції.



За попередніми даними, чоловік вистрілив з бойового пістолету марки ПМ без номерних знаків. Зброя вилучена та направлена на проведення експертизи до НДЕКЦ в Миколаївській області. За свідченнями родичів, загиблий останнім часом був у пригніченому стані та висловлював тривожні наміри. За фактом самогубства розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство", як того вимагає процедура у подібних випадках. Ведеться слідство.



Миколаївські ЗМІ відзначають, що Волошин був одним з героїв АТО, був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Миколаєві у власній квартирі скоїв самогубство 29-річний військовий льотчик та виконувач обов'язків глави миколаївського аеропортуТрагедія тсалася 18 березня, повідомляють "НикВести", пише ТСН. ua. Інформацію про самогубство підтвердили у місцевій поліції, однак прізвища самогубці не називали. За даними правоохоронців, його родина знаходилась вдома, а постріл з кімнати почула дружина."На місце події прибули медики та слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції. Постраждалий був терміново госпіталізований, але у лікарні швидкої медичної допомоги помер від отриманих ушкоджень", - йдеться у повідомленні прес-служби Миколаївської поліції.За попередніми даними, чоловік вистрілив з бойового пістолету марки ПМ без номерних знаків. Зброя вилучена та направлена на проведення експертизи до НДЕКЦ в Миколаївській області. За свідченнями родичів, загиблий останнім часом був у пригніченому стані та висловлював тривожні наміри. За фактом самогубства розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ "Умисне вбивство", як того вимагає процедура у подібних випадках. Ведеться слідство.Миколаївські ЗМІ відзначають, що Волошин був одним з героїв АТО, був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію