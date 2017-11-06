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На Волині діє унікальна програма ребалітації діток із вадами слуху

На Волині діє унікальна програма ребалітації діток із вадами слуху
На Волині реалізовують унікальну програму реабілітації післяопераційного вживлення спеціального слухового апарату -кохлеарного імплантату.

Операції такої складності роблять лише у Києві, Дніпрі і Луцьку, йдеться у сюжеті 12 каналу.

Більше року тому маленька харків’янка Настя була повністю глухою. Зараз, каже, що маму чує, але не слухає. Дар мовлення Насті та ще 24-ом дітям зі всієї України повертають місцеві фахівці.

В залежності від стану дитини та складності операції на повне відновлення мовлення може піти від трьох до шести місяців. В санаторії "Дачному", що в Ківерцівському районі, діти займаються не лише із логопедом та психологом. У курсі реабілітації є і масаж та фізіотерапевтичні процедури.

На Волині могло б заговорити ще більше дітей, та нині на кохлеарне імплантування в Україні чекають 362 глухих малюки. На проведення операцій цього року держава виділила 120 мільйонів гривень. Щоб "забезпечити" усіх слухом усіх, хто в черзі, необхідно ще 150 мільйонів.


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Теги: слух, відновлення, реабілітація
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