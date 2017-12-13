Емоційно та відверто. «Бумбокс» відіграв «Голого Короля» у Луцьку. ФОТО





18 березня у РЦ «Промінь» музиканти відіграли концерт в рамках туру в підтримку нового міні-альбому, який повинен був відбутися ще у вересні минулого року, але був



Перед Луцьком музиканти виступили у Рівному та Ковелі. «Закінчимо грати концерти, які почали того року, бо це справа честі, і продовжимо студійну роботу у Києві в студії «Бабіна». Це вже 3-тя платівка, яку ми записуємо у цій студії. В травні місяці плануємо зняти ще один відеокліп», - розповів Андрій Хливнюк.



Хливнюк чимало говорив про процес творення «Голого Короля»: «Я не писав пісню «Голий Король» про якогось конкретного політичного діяча. Але, думаю вперше написав пісню-діалог. Діалог з країною. Це серйозна річ, за формою – класичний хіп-хоп, зіграний наживо».



«Я говорю про «Сталеві квіти» і присвячую її всім волонтерам та небайдужим громадянам. Але є і весела пісня» Є» Після довгих років невеселих пісень, це жарт, якщо що, ми записали веселу пісню – «Болєльщік». І це буде супер-хіт!»



«А ще – «Колишня», з якою ви добре знайомі. «Вечір в Ріо», написана мною для O.Torvaldв 2014 році і виходить тільки зараз. Ця пісня – чудовий спогад про мою роботу саундпродюсером, в ній дуже багато Боба Хомулко і студії «Бобіна». Без них вона була б просто пшиком. Шоста пісня, «Люди», в її акустичній версії, подарунок нашим слухачам, бонус-трек. У «Королі» мені дуже хотілося, щоб пісні, і їх не важливо скільки їх – шість чи одинадцять, як зазвичай в наших альбомах, були об’єднані концептуально. Якщо це вдалося – це чудово. І якщо меломани подекуди почують відгомони ритм-енд-блюзу, який я багато слухав в процесі роботи над альбомом, це буде вдвічі чудово».



Музиканти зауважили, що таких концертних залів, як у РЦ «Промінь» в Україні немає, а для Луцька, то це взагалі «респект».



А про рецепт їхнього успіху соліст сказав «дуже дорого, звертайтесь», - жартуючи.



Відвідати концерт прийшли справжні поціновувачі гурту, адже безліч пісень співали разом із Андрієм Хливнюком. Всидіти на стільцях було неможливо, отож публіка як могла танцювала поблизу своїх місць.



Запалював вечір і гітарист «Бумбоксу» Андрій Самойло «Муха», який родом із Луцька. Хливнюк зі сцени жартував, що сьогодні «Муха» грає неймовірно, видно рідна земля так впливає.



Неймовірна емоційність виконавців разом із невпинною активністю публіки створило надзвичайну атмосферу у залі чого Луцьк не бачив вже досить давно. Окрім пісень із нового альбому хлопці зіграли «Поліна», «Квіти у волоссі», «Вахтерам», «Наодинці», а завершили свій виступ хітами «Люди» та піснею Скрябіна «Спи собі сама».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нарешті Луцьк вживу почув пісні з нової платівки «Голий Король» та інші улюблені хіти «Бумбоксу».18 березня у РЦ «Промінь» музиканти відіграли концерт в рамках туру в підтримку нового міні-альбому, який повинен був відбутися ще у вересні минулого року, але був скасований Перед Луцьком музиканти виступили у Рівному та Ковелі. «Закінчимо грати концерти, які почали того року, бо це справа честі, і продовжимо студійну роботу у Києві в студії «Бабіна». Це вже 3-тя платівка, яку ми записуємо у цій студії. В травні місяці плануємо зняти ще один відеокліп», - розповів Андрій Хливнюк.Хливнюк чимало говорив про процес творення «Голого Короля»: «Я не писав пісню «Голий Король» про якогось конкретного політичного діяча. Але, думаю вперше написав пісню-діалог. Діалог з країною. Це серйозна річ, за формою – класичний хіп-хоп, зіграний наживо».«Я говорю про «Сталеві квіти» і присвячую її всім волонтерам та небайдужим громадянам. Але є і весела пісня» Є» Після довгих років невеселих пісень, це жарт, якщо що, ми записали веселу пісню – «Болєльщік». І це буде супер-хіт!»«А ще – «Колишня», з якою ви добре знайомі. «Вечір в Ріо», написана мною для O.Torvaldв 2014 році і виходить тільки зараз. Ця пісня – чудовий спогад про мою роботу саундпродюсером, в ній дуже багато Боба Хомулко і студії «Бобіна». Без них вона була б просто пшиком. Шоста пісня, «Люди», в її акустичній версії, подарунок нашим слухачам, бонус-трек. У «Королі» мені дуже хотілося, щоб пісні, і їх не важливо скільки їх – шість чи одинадцять, як зазвичай в наших альбомах, були об’єднані концептуально. Якщо це вдалося – це чудово. І якщо меломани подекуди почують відгомони ритм-енд-блюзу, який я багато слухав в процесі роботи над альбомом, це буде вдвічі чудово».Музиканти зауважили, що таких концертних залів, як у РЦ «Промінь» в Україні немає, а для Луцька, то це взагалі «респект».А про рецепт їхнього успіху соліст сказав «дуже дорого, звертайтесь», - жартуючи.Відвідати концерт прийшли справжні поціновувачі гурту, адже безліч пісень співали разом із Андрієм Хливнюком. Всидіти на стільцях було неможливо, отож публіка як могла танцювала поблизу своїх місць.Запалював вечір і гітарист «Бумбоксу» Андрій Самойло «Муха», який родом із Луцька. Хливнюк зі сцени жартував, що сьогодні «Муха» грає неймовірно, видно рідна земля так впливає.Неймовірна емоційність виконавців разом із невпинною активністю публіки створило надзвичайну атмосферу у залі чого Луцьк не бачив вже досить давно. Окрім пісень із нового альбому хлопці зіграли «Поліна», «Квіти у волоссі», «Вахтерам», «Наодинці», а завершили свій виступ хітами «Люди» та піснею Скрябіна «Спи собі сама».

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